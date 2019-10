Comentarios misóginos contra la panelista rosarina de Intratables

La periodista rosarina Carolina Losada sufrió un ataque verbal con una fuerte carga misógina en el programa Intratables, de América TV. Un gaucho de un centro tradicionalista aseguró que la única virtud de la panelista para estar en ese programa es su belleza, tras lo cual recibió el repudio generalizado de los presentes y el reproche del conductor, Fabián Doman.

El gaucho Emiliano Caruso, del Centro Tradicionalista La Manea, fue invitado al piso del programa de América. En medio de una dicusión con Losada, Caruso le dijo a la rosarina: "Vos leiste dos o tres datos y ya los venís a decir ahora porque sino mañana te los olvidás".

La periodista aseguró que el gaucho apelaba a la violencia verbal porque no tenía argumentos. "No podés discutir, necesitás gritar y ser irrespetuoso", le dijo.

Embed Para los q no pudieron verlo y preguntaban cual fue la agresión, fue en este momento. De todas maneras, en el siguiente bloque se disculpó y las acepté. @Intratables @AmericaTV pic.twitter.com/zU6t3KWpVa — Carolina Losada (@carolinalosada) September 28, 2019

"No sabés nada, flaca, no sabés nada. Vos estás acá porque sos linda, nada más", soltó Caruso ante la indignación de la panelista y de todos los demás presentes en el piso.

Doman aseguró que ninguno de los periodistas de Intratables fue elegido por su belleza, pero Caruso añadió: "No me consta eso, me parece que en el caso de ella que sí".

La propia Losada aceptó en el bloque siguiente las disculpas que le pidió el gaucho Caruso.