Coldplay en "Telenoche": "Amamos estar en la Argentina pero esta vez llegamos a un nuevo nivel"

Martin y Buckland charlaron con Juana Viale y Bebe Contepomi en los estudios de El Trece, algo que en principio no estaba previsto entre las actividades programadas durante la estancia de la banda inglesa en Buenos Aires, a donde desembarcó en el marco de la gira internacional "Music of the Spheres World Tour". Fue una charla distendida que los músicos británicos aprovecharon para agradecer la hospitalidad de los argentinos.

“Necesitamos ese poder de conexión. Especialmente por el covid y lo que está pasando en Ucrania e irán y muchos otros lugares. Somos muy afortunados de hacer lo que amamos en los lugares que amamos. No sentimos ningún miedo en expresar el amor. Quizás porque ya estamos viejos. Pero hay algo acá que nos hace sentir vivos”, aseguró Martin, en un esfuerzo por sintetizar sus sentimientos por su visita al país.

Con la serie de shows que ofreció en el Monumental de Núñez, Coldplay marcó un nuevo récord para los conciertos ofrecidos por un artista extranjero en el país, el anterior lo había marcado Roger Waters con "The Wall", con nueve presentaciones.

Consultado sobre cuál es e estilo de la banda, Martin señaló: “Alguna veces tocamos rock and roll y algunas veces soft rock. Cuando tocamos en Londres, hace unos meses, Mick Jagger vino a vernos y él dijo ‘este es el poder del soft rock’”. Y amplió: “Creo que tenemos el espíritu del rock and roll. Porque el espíritu es libertad de expresión y ser realmente vos mismo. Entonces, definitivamente tenemos eso. No sé si podés llamarnos banda de rock ahora porque nosotros hacemos cosas diferentes pero es importante para nosotros que estemos siempre los cuatro”.

El clima de la charla fue muy calmo, tanto que Martin se animó a hacer una predicción sobre quién ganará el Mundial de Qatar. Lo hizo, fiel a su estilo, intentado dar un mensaje de amor y de unión, en este caso, entre dos países a los que se enfrentaron en la Guerra de Malvinas y aún sufren en carne propia las heridas que dejó el conflicto bélico.

"Creo que Inglaterra y Argentina van a llegar a la final", aventuró Martin, y fue más allá: "Esto es lo que va a pasar: Vamos a llegar a la final. Vamos a empatar 3 a 3 en tiempo reglamentario. Después va a haber alargue. ¿Después penales? Esperá, dos goles más de cada uno Después penales. Nadie va a errar un penal. Van a tener que hacer algo extra. El juego va a durar 10 años y eventualmente van a decidir compartir la copa. Y después todo el mundo va a mirar y va a decir: “Un momento, es una gran idea. Seamos amigos” y Argentina e Inglaterra van a arreglar todos los problemas del mundo".

El reportaje completo, el domingo

La charla de Juana y Bebe con Chris y Jonny duró poco menos de media hora. En "Telenoche" sólo se vio un tramo. La nota completa se verá este domingo, en el programa "Almorzando con Juana", que se emite a las 13.45 por la pantalla de El Tres.