Coldplay sorprendió al invitar a Tini Stoessel en el quinto recital que dio en el Monumental

La cantante argentina interpretó junto a Chris Martin "Let somebody go", uno de los temas del último disco de la banda, "Music of Spheres". Después cantó su hit "Carne y hueso"

Coldplay no para de sorprender. En el quinto recital que ofreció la banda británica en el estadio Monumental, este martes, invitó al escenario a Tini Stoessel. La cantante interpretó junto a Chris Martin la canción "Let Somebody Go", incluida en el último disco del conjunto "Music of the Spheres". Luego, cantó si hit "Carne y hueso", mientras el ex de Gwyneth Paltrow tocaba el piano.