"Coincidimos en la mirada del arte y creemos en la autogestión"

Uno es el cantautor de pop rock con mayor proyección en la música argentina y el otro, el folclorista que se animó a renovar el género. Lisandro Aristimuño y Raly Barrionuevo unen sus voces y sí, también sus egos, en el nuevo proyecto musical Hermano Hormiga, con el que llegan esta noche a las 21, al teatro El Círculo (Laprida y Mendoza). "Coincidimos en la mirada de arte, aprendemos mucho del otro y creemos en la autogestión", destaca Barrionuevo sobre su relación con Aristimuño con quien creó este proyecto en el que interpretan, a dos voces y dos guitarras, composiciones propias como clásicos latinoamericanos. En sus voces suenan Silvio Rodríguez, Chabuca Granda, Juan Luis Guerra, Raúl Carnota. Ambos coinciden que la idea de unirse nació de la hermandad y que el nombre deriva del trabajo hormiga, de lo artesanal, de lo ligado a la tierra.

Aristimuño nació en Rio Negro, tiene 40 años y seis disco editados, entre los que se destacan "Ese Asunto de la Ventana" (2005), "Las Crónicas del Viento" (2009) y "Constelaciones" por el que ganó el Gardel a mejor álbum artista canción de autor. Mientras que Barrionuevo, de 46 años, nació en Santiago del Estero y lleva una docena de álbumes.

Antes de su llegada a Rosario, ambos artistas dialogaron con Escenario sobre el nacimiento de este proyecto que los despoja de sus individualidades y los dota de extrema madurez y generosidad.

—¿Cómo se les ocurrió hacer este proyecto juntos?

Aristimuño: Venimos gestando el proyecto desde el 2016 en los huecos que tiene cada uno de sus proyectos solistas. Nació de una relación totalmente genuina de amor, amistad y admiración. Somos muy curiosos. Raly me conocía, ya tenía mis discos y yo los de él. Liliana Herrero nos juntó y a partir de eso nos hicimos muy amigos. Estamos haciendo este proyecto por amor, porque realmente nos encanta cantar juntos.

Raly: Con Lisandro somos como hermanos por eso este proyecto se dio de manera natural. Lisandro empezó a venir cada vez más seguido a mi casa, como si fuera a un spa (risas) porque vivo en una zona rural. Lo disfruta mucho porque lo ayuda a salir de su vida citadina. Y después de tantas sobremesas y guitarreadas surgió la idea de armar algo juntos. El nombre surgió del trabajo hormiga, de lo artesanal, de lo ligado a la tierra.

—En un mundo tan individualista y exitista, que solistas tan importantes de la música nacional, se unan para hacer un proyecto juntos, habla de una generosidad y humildad...

Aristimuño: los dos tenemos bandas de muchos integrantes. Es un poco eso de salir del ego y de ser líder que te da el ser solista. Con Hermano Hormiga los dos nos sentimos más tranquilos y somos como dos amigos que decimos "¿dónde querés tocar?", "acá, yo no, ah bueno". Todo es muy fluido, no está pensado como un negocio sino como un disfrute.

—¿Cómo seleccionaron el repertorio que varía entre composiciones propias y clásicos latinoamericanos como "Coplita de amor" y "Ojalá que llueva café"?

Aristimuño: el disco fue como tener un hijo. Cada vez que nos juntábamos, hacíamos zapadas y surgían esas canciones que escuchábamos de chicos, de Peteco Carabajal, Carnota. Empezó como un juego. A la hora de hacer el disco, elegimos esas canciones por lo que significan esos artistas, son temas que no tienen tiempo, como "El necio" de Silvio Rodríguez. La idea fue poner en nuestras bocas las canciones de otros.

Raly: después de los primeros shows en 2016, nos quedamos con ganas de seguir tocando juntos, así que salimos de gira y se nos ocurrió grabar algo. Queríamos dejar algo registrado. Lo planeamos en un par de semanas y lo grabamos completo en dos días en el living de mi casa. Ahí en casa tengo muchas gallinas, caballos. Siempre viví en el campo. Intenté vivir en Córdoba pero nunca me acostumbré. A las ciudades sólo voy a tocar.

—¿En qué se sienten parecidos? ¿Y en qué se diferencian?

Aristimuño: El hecho de que los dos somos del interior e independientes nos unió mucho. Cuando nos juntamos no paramos de reírnos, nos duele la cara de las carcajadas. Es muy disfrutable. Tenemos muchas cosas en común. Lo que no tenemos en común es que Raly es más tranquilo y yo más meticuloso, más arquitecto, más fino en detalles. Raly me dice "hacé lo que quieras", onda "no sé cómo va a ser la casa, pero yo hago el asado" (risas). Como los dos laburamos en esto, tenemos el mismo horario. Me despierto muy temprano porque llevo a mi hija al colegio, me gusta compartir esos momento con ella, hacerle de comer, buscarla. Después quizás me clavo una siestita. Los músicos somos nocturnos, después de un show me acuesto en la cama y no puedo dormir.

Raly: de diferente tenemos casi todo, somos muy distintos. Yo soy mañanero y él es más nocturno. Cuando se queda a dormir en casa lo despierto yo. Pero coincidimos en la mirada de arte, aprendemos mucho del otro y creemos en la autogestión. Eso es lo esencial, después, las diferencias son las que realmente nos fortalecen y nos complementan.

_¿Cómo va a ser el show en Rosario?

Aristimuño: me gusta el público de Rosario porque no es careta. Es un espejo no falso, tiene una crítica amorosa de lo que hago y eso me esclarece. El show va a ser a dos guitarras, además Raly toca el piano en algunas canciones y laburamos con un percusionista, que se llama César Elmo.

_¿Qué sigue en sus carreras solistas?

Aristimuño: en septiembre entro a grabar canciones para el disco nuevo que saldrá el año que viene. También estoy produciendo a Fernando Barrientos, en su primer disco solista. Hice una canción para una película, donde también estoy preparando la banda sonora completa. Y sigo tocando con mi banda.

Raly: hay muchas cosas dando vueltas. La banda española Amparanoia, de mi amiga Amparo Sánchez, me invitó a participar de un disco. A fines de agosto voy a volver a tocar con mi banda en una gira patagónica ya que no tocamos desde el verano. También estoy preparando un disco nuevo que va a ser la segunda parte de "Radio AM".