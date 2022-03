"Coda" ganó el Oscar a la mejor película

En estos premios se privilegió el rating por la cantidad de musicales emitidos en horario central en desmedro de los premios importantes. Fue por eso que los musicales de Sebastián Yatra, por “Encanto” o de Billie Eilish, la gran ganadora por la canción original de “Sin tiempo para morir” tuvieron aire antes que los premios de peso y hubo que esperar hasta las 0.35 del lunes para oír el nombre de la ganadora a mejor película.

‘CODA’ wins big at Oscars overshadowed by Will Smith’s slap

Entre las estatuillas destacadas, la reconocida actriz Jessica Chastain obtuvo esta noche el primer premio Oscar de su carrera por su papel protagónico en "Los ojos de Tammy Faye", drama biográfico dirigido por Michael Showalter en el que encarna el ascenso y la caída en desgracia de esa popular presentadora evangelista de la TV estadounidense.

El galardón llega tras las dos nominaciones que Chastain recibió durante su trayectoria en los premios de la Academia: en 2011 como intérprete de reparto por "Historias cruzadas" y en 2012 por su rol principal en "La noche más oscura", película con la que Kathryn Bigelow se convirtió en la primera mujer en ganar el Oscar a la Mejor Dirección.

El estadounidense Will Smith se impuso como Mejor Actor de la 94ta edición de los premios Oscar por el conmovedor rol como el padre de Venus y Serena Williams en "Rey Richard: Una familia ganadora", biopic sobre las deportistas que cambiaron para siempre el tenis femenino.

Con este lauro, Smith se alza con el primer Oscar de su carrera luego de haber estado nominado en esta misma categoría en 2007 por "En busca de la felicidad" y en 2001 por "Muhammad Alí", biopic sobre el mejor boxeador de todos los tiempos.

Smith era el candidato con mejores chances luego de que su convincente interpretación de Richard Williams se impusiera en los Globos de Oro, los premios Bafta, los del Sindicato de Actores y los Critics' Choise Awards.

NWGST32XBMQWHCW5GLLV4QES7U.jpg

“Richard fue un gran defensor de su familia. En este momento de mi vida estoy abrumado por lo que Dios me pide que haga y sea en este mundo, y haciendo este filme pude proteger a las actrices que interpretaron a Serena y Venus, de lo más fuertes y delicadas personas que he protegido", destacó Smith en su discurso.

El actor, que tuvo más temprano un inesperado e incómodo cruce con el comediante Chris Rock, agregó que "la vida lo está llamando a amar y proteger a las personas" y "hay personas que te faltan el respeto pero debes sonreír y hacer de cuenta que está todo bien".

"Richard Williams me dijo hace unos minutos que tuviera cuidado porque ahora es cuando viene el diablo", apuntó el intérprete entre lágrimas, quien concluyó agradeciendo "a toda la familia Williams" y aclarando que "no llora por ganar un premio sino que se trata de darle luz a las personas del elenco y el equipo".

EL CACHETAZO DE LA POLÉMICA

El reconocido actor Will Smith mantuvo un incómodo cruce con el comediante Chris Rock durante la ceremonia que incluyó una cachetada y un insulto por un chiste sobre su esposa, Jada Pinkett Smith.

La secuencia, que puso una extraña e inesperada pausa en una gala que se venía desarrollando sin mayores sobresaltos, se desató cuando Rock, que estaba por presentar la terna a Mejor Documental, aprovechó el momento para realizar una broma sobre el aspecto de la actriz -que sufre de alopecia-, a la que comparó con la protagonista de la popular "G.I. Jane", interpretada por Demi Moore en 1997.

will smith.jpg

En una actitud que en principio se supuso guionada pero después levantó sospechas por las reacciones del comediante, Smith se levantó de su asiento en el Dolby Theatre de Los Angeles y no sólo le pegó un cachetazo a su colega, sino que luego lo insultó para pedirle que no mencionara el nombre de su pareja.

Los actores ya habían mantenido una polémica por Jada en 2016, cuando en el marco del movimiento #OscarsSoWhite ("Oscars tan blancos"), que señalaba la carencia de nominados y nominadas afroamericanos y negros en la premiación, la intérprete dio a conocer su intención de boicotear la ceremonia.

"Su esposo Will no fue nominado por 'La verdad oculta'. Lo entiendo. Uno se molesta, No es justo que Will fuera tan bueno y no fuera nominado. Tienes razón. ¡Tampoco es justo que a Will le pagaran 20 millones de dólares por 'Wild Wild West'!", había bromeado Rock, en referencia a la comedia encabezada por el actor que fue pésimamente recibida por la crítica y el público.

JANE CAMPION, UN OSCAR MERECIDO

La realizadora neozelandesa Jane Campion se convirtió esta noche en la tercera mujer en ganar el premio Oscar a Mejor Dirección que entrega la Academia de Cine de Hollywood por el western y drama psicológico “El poder del perro”.

Campion -segunda mujer de manera consecutiva en ganar este lauro tras el triunfo en 2021 de Chloé Zhao- llegó a la gala como gran favorita luego de haberse alzado con los premios que entregan el Sindicato de Directores -que suele marcar tendencia para la categoría-, los BAFTA y también el Critics’ Choice.

"Mucho amor para mis compañeros nominados. Amo dirigir porque es entrar de lleno a una historia y manifestar un mundo, que puede ser abrumador pero lo importante es que no estoy sola, sino con mi talentoso elenco y equipo", dijo la directora al recibir el galardón.

El filme, que estrenó en Netflix en diciembre pasado, es el primer largometraje de la directora en 12 años, al que dedicó buena parte de su tiempo desde que en 2017 recibió una copia de la novela homónima de Thomas Savage de 1967 y comenzó a desarrollar un guion.

Era la segunda vez que Campion era nominada al Oscar en el rubro de dirección, luego de su celebrada “La lección de piano” (1993), en la que de todas maneras no se quedó con las manos vacías, y se llevó el premio al Mejor Guion Original. Por aquella película, además, fue la primera cineasta mujer en ganar la Palma de Oro del Festival de Cannes.

Por su parte, el reconocido actor y realizador Kenneth Branagh recibió el primer Oscar de su carrera por el guion de "Belfast", la película autobiográfica que dirigió sobre su inocente infancia durante los 60 en medio del conflicto entre unionistas y republicanos en Irlanda del Norte.

El galardón fue presentado por los actores Elliot Page, J.K. Simmons y Jennifer Garner -del elenco de "La joven vida de Juno"-, justo antes de que el cantante Shawn Mendes y la actriz Tracee Ellis Ross anunciaran el lauro a Mejor Guion Adaptado para la estadounidense Sian Heder, por su comedia dramática "Coda".

oscars.jpg

La gala de los Oscar tuvo una celebración especial en su primera cita tras la pandemia. En una ceremonia distendida y festiva, la joven actriz estadounidense Ariana DeBose recibió anoche el Oscar a Mejor Actriz de Reparto por su rol como Anita en la nueva versión de la película musical “Amor sin barreras”, dirigida por Steven Spielberg, en la 94ª edición de los galardones que entrega la Academia de Cine de Estados Unidos.

La estatuilla fue la primera en la gala que se celebró en el Dolby Theatre de Los Angeles, y fue presentada por el ganador del Oscar Daniel Kaluuya (“Judas y el mesías negro”) y la cantante H.E.R.

DeBose se convirtió en la primera mujer afrolatina y gay en ganarse una estatuilla. Emocionada, agradeció a Rita Moreno, la que hizo su papel en la versión original y también ganó la estatuilla en 1961, y dijo en medio de un cerrado aplauso: “Vean a esta mujer de color abiertamente gay que encontró su fuerza para seguir celebrando”.

Las hermanas Venus y Serena Williams abrieron la ceremonia presentando a Beyoncé, que cantó “Be Alive”, canción nominada por “Rey Richard: una familia ganadora”, la película sobre la infancia de las dos tenistas, candidata en las principales categorías, en un video para la ocasión con una gran escenografía verde flúo, del color de las pelotitas de tenis, en la que la artista estuvo acompañada por una numerosa banda y bailarines.

Luego de la presentación musical, DJ Khaled introdujo a las tres conductoras del evento, Wanda Sykes, Amy Schumer y Regina Hall, que bromearon sobre que los organizadores de los premios decidieron “contratar a tres mujeres porque es más barato que contratar a un hombre”. A continuación Wanda Sykes ironizó sobre “El poder del perro”: “La vi tres veces y sigo en la mitad” y la cámara hizo foco en la directora Jane Campion despanzada de risa.

Otro de los comentarios de la apertura aludió a la polémica determinación de la Academia de Hollywood de dejar afuera a ocho categorías, ante lo que las luces del Dolby Theatre se atenuaron y volvieron intermitentes ante la referencia.

“Encanto, filme de Jared Bush, Byron Howard y Charise Castro Smith, producido por Disney y que recrea el universo de la cultura colombiana, se impuso como Mejor Película Animada. Minutos antes, Sebastián Yatra interpretó, en uno de los números musicales de la noche, “Dos oruguitas”, de esta película y nominada en la categoría Mejor Canción Original.

Entre los homenajes a la historia del cine en el Dolby Theatre, el más emotivo fue a “El Padrino”, con la presencia de Francis Ford Coppola, Al Pacino y Robert De Niro, ovacionados de pie. Además, hubo uno por los 60 años del estreno de “El satánico Dr No” de la saga del agente James Bond 007, con imágenes del filme sobre el fondo sonoro de “Live and Let Die”, de Paul McCartney.

mudo.jpeg

Uno de los momentos más emotivos de la noche fue cuando el actor sordomudo Troy Kotsur, de “Coda”, recibió el Oscar a mejor actor de reparto. Con lenguaje de señas, y con la traducción en off, Kotsur agradeció a su padre, a quien lo citó como su “verdadero héroe” y bendijo la posibilidad de poder dedicarse a la actuación, que es su pasión, y que Hollywood le haya abierto las puertas para que la gente pueda ver su trabajo.

En otra distinción relevante, en el rubro mejor película internacional lo obtuvo “Drive My Car”, de Japón, que también pugnaba por el Oscar a Mejor Película.

En síntesis, otro Oscar con algunas sorpresas, como el caso de “Coda”; alguna polémica que dará que hablar en la semana como el cachetazo de Will Smith y con musicales de peso que el rating dirá si fueron o no efectivos en la audiencia. Como dato positivo, al ganar la primera actriz afrolatina y abiertamente gay, como es el caso de Ariana DeBose por “Amor sin barreras”, y el actor sordomudo Troy Kotsur, el Oscar le sigue abriendo la puerta a la inclusión y la diversidad. Quizá sea un gesto para adecuarse a los tiempos que corren y lograr más simpatía de la industria del cine y también de los televidentes.

>> Leer más: Todos los ganadores de los premios Oscar 2022

>> Leer más: Will Smith le dio un cachetazo a Chris Rock durante la televisación de los Oscar

2022-03-27 Ariana DeBose.jpg Ariana DeBose, ganadora a mejor actriz de reparto.

2022-03-27 oscar Vanessa Hudgens 78299822.jpg Vanessa Hudgens

2022-03-27 oscar lily james.jpg Lily James.

2022-03-27 oscar Jamie Lee Curtis 78299891.jpg Jamie Lee Curtis