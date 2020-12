¿Claudia Villafañe se separó de Jorge Taiana?: él dice que no se enteró

La ruptura la anunciaron en el programa "Confrontados": “La confirmación sucedió en el reality «MasterChef». Mientras cocinaba alguien le preguntó: «¿cómo estás con Taiana?». Le preguntaron dónde estaba Taiana en toda esta situación y ahí es donde Claudia respondió que está sola”.

Atento a lo que venía sucediendo en las últimas semanas en el entorno de Villafañe, el panelista destacó que el empresario no estuvo al lado de quien fuera su pareja durante el velorio de Maradona ni en el entierro. Aunque no se sabe si tiene que ver con que al momento ya estaban separados o si se ausentó debido a las diferencias que tuvo con el Diez, que hasta lo apodó “Tontín”.

Al mismo momento en que salieron a la luz los rumores de ruptura el ¿ex? de Claudia realizó un sugestivo posteo en su cuenta de Instagram. “Que nunca falte la sonrisa”, escribió junto con una foto de él, sin hacer referencia a su situación sentimental.

"Yo no digo nada. Sólo que no me enteré de la separación", aseguró Taiana sin mayores precisiones al ser consultado por Clarín. Y de esta manera no aclaró del todo la situación que está viviendo con Claudia.

Una pareja sin exposición pública

Aunque comenzaron su relación hace 17 años, Claudia Villafañe y Jorge Taiana se mostraron muy poco juntos. Incluso él no estuvo en el casamiento de Dalma, en 2018, en el que tampoco concurrió el ídolo deportivo. Por esa época, además, anunció su compromiso con el empresario: “Estuve mucho tiempo casada. Yo prioricé un montón de cosas antes de buscar una pareja, o estar con alguien”.

Sobre por qué casi no se los veía juntos, explicó: “No es nada difícil mostrarnos en público. Salimos juntos a un montón de lugares, pero no nos ven. Si vos querés mostrar, mostrás, si no querés, no se sabe”, expresó Villafañe, y agregó que ella hizo pública su relación después de que el propio Maradona hiciera referencia en los medios.

En aquel momento explicó que sus hijas no tenían relación con él: “Era un problema para ellas. Yo sabía que iba a ser un tema y siempre prioricé que ellas tuvieran una buena relación con el papá. Y yo lo sigo haciendo”.

En 2013 se publicó una foto del empresario jugando con Benjamín Agüero, el nieto mayor de Maradona. De ahí en más el deportista se mostró furioso con su exmujer. “Claudia fue el gran amor de mi vida. Hoy está en pareja y me parece muy bien, pero yo vivo sin devolución. Conozco perfectamente a la pareja, vi la foto en Facebook. Lo que me jodió es que fue un puñal en el alma, es que lo vi jugar con Benjamín, y eso no se lo voy a perdonar jamás a ese chabón (Taiana)”, dijo alguna vez.