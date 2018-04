Claudia Villafañe reveló por qué Maradona le hace la vida imposible

Claudia Villafañe se cansó de Diego Maradona, quien este mediodía utilizó sus redes sociales para acusarla de ladrona y aseguró que el dinero para pagar el casamiento de su hija Dalma salió de su bolsillo.

"Quiero aclarar que el casamiento de mi hija Dalma lo pagué yo, de punta a punta. Burlando quiere tapar todos los agujeros con cemento, pero ya se le va a venir todo abajo y le va a caer encima. En su momento, cuando denuncié la corrupción de la Fifa, todos decían que yo estaba loco. Pero el tiempo me dio la razón a mí, como me la va a dar con la LADRONA de Villafañe", disparó Diego.

Harta de la situación, Claudia contestó. "Ya no me voy a callar. Les voy a iniciar una demanda a Diego y su abogado, Matías Morla. Me hinché las pelotas de seguir escuchando mentiras cuando las causas que se me hicieron acá terminar a mi favor. Me cansé de que se me siga diciendo «ladrona» si yo no le robé nada a nadie", aseguró.

También aseguró que todo el conflicto se inició cuando él se enteró que ella se puso de novia con Jorge Taiana. "Cuando estuve medio monja en un convento estaba todo perfecto, no pasaba nada. Cuando se hizo público que tengo una pareja, que tengo novio y que estoy bien empezaron a surgir todos estos problemas. Y no tengo ganas de salir a pasearme en la tapa de una revista con mi novio porque mis hijas sufrieron un montón cada vez que veían a su padre con una chica", sentenció en Involucrados.