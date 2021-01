“No me iba a hacer bien estar en casa mirando televisión. Me iba a hacer bien estar acá con la gente que quiero y disfrutar del programa”, agregó.

#MasterChefALaCarta con Flor Vigna y Claudia Villafañe

Finalmente, sobre la charla que tuvo con sus hijas, explicó: “A las chicas les dije que si necesitaban que dejara el programa para acompañarlas 24 horas, lo hacía. Y las dos me dijeron que no. Que no era justo, porque falta tan poco para que esto termine que no era justo dejarlo ahora”.

Cabe recordar que, tras su regreso al certamen, la empresaria había ganado una estrella que necesitaba para continuar en carrera. Y, entonces, mirando al cielo exclamó: “No quería decir nada porque todos los días se dicen cosas lindas y otras que no, pero yo no hablé y no hice ningún homenaje. Pero va para... el papá de mis hijas. Son tiempos muy movilizantes para mí y para toda la familia”.