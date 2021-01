Claudia Villafañe recordó los momentos más emotivos y graciosos que vivió en "MasterChef Celebrity"

“Ustedes no se imaginan lo que sentí en ese momento, todas las cosas que se me pasaron por la cabeza desde el día en el que decidí estar en el certamen hasta hoy. Tantos momentos compartidos, tantos aprendizajes, conocer gente maravillosa, empezando por mis compañeros (me llevo en el corazón todas nuestras risas y nuestras tristezas, que fueron más leves porque armamos un grupo hermoso), técnicos, producción, dirección y control, los chicos del bar, los asistentes gastronómicos y todos ustedes que me hacen el aguante en la calle, subiendo una historia, pidiéndome una foto, un video o un mensaje”, comenzó el mensaje.