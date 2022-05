Claudia Villafañe negó haber bajado a Dieguito del tributo a Maradona en los Martín Fierro

La ex esposa del Diez salió al cruce de la versión que la señalaba como la responsable de que el menor no subiera al escenario a representar a su padre.

Las diferencias y peleas entre las ex parejas y los descendientes de Diego Maradona no sorprenden. Sin embargo, cuando todo indicaba que las partes habían optado por unirse para lograr el esclarecimiento de las causales de muerte del Diez fallecido el 25 de noviembre de 2020, el homenaje que se llevó a cabo en la entrega de los premios Martín Fierro 2022 del último domingo generó un nuevo capítulo de enfrentamientos, destratos y malos entendidos.

En el medio de todo esto y cuando se estaba por realizar el homenaje a Maradona los organizadores se enteraron de que Dieguito no iba a subir al escenario porque, según trascendió, habría sido por un pedido de Claudia Villafañe, quien estaba en la fiesta.

“Me dijeron que por motivos familiares Dieguito no iba a poder subir al escenario. Y yo le dije que no hay ningún problema, al contrario”, relató Ojeda en "Intrusos". Y se le consultó si podía ser por la presencia de Villafañe, agregó: “No lo sé porque nunca me dijeron ningún motivo. Tanto con las chicas (Dalma y Gianinna) como con Claudia tengo un respeto”. De hecho, Verónica recordó que había dialogado con la organizadora de eventos y que ella no solo estaba al tanto de que su hijo iba a participar del homenaje, sino que también había conversado sobre la posibilidad de que su nieto Benjamín lo acompañara. Y habló de “una mano negra”.

En ese momento, la periodista Nancy Duré señaló que durante la gala había visto la ubicación de las dos mujeres, que había hablado con ambas y que Villafañe le había aclarado que no estaba ahí por el homenaje al padre de sus hijas sino por el reality del que resultó ganadora. “La información que a mí me llegó es que la decisión, que fue de Telefe exclusivamente, fue por un pedido de Claudia. Ella me llamó, estuvimos charlando y me dijo que de ninguna manera hizo ese pedido”, comenzó diciendo la periodista.

Y luego agregó: “Yo he tenido un par de episodios ahí en el mismo Martín Fierro, donde me taparon la cámara cuando quise hacerle una nota a Susana (Giménez) que ella quería dar y había un personaje detrás de Mirtha (Legrand) que me corría cada vez que intentaba hablar con ella. Hacían quedar mal a las figuras, con lo cual, tampoco me llamaría la atención que alguien haya invocado el nombre de Claudia para bajar a Dieguito del homenaje cuando ella no lo pidió. No tengo tampoco por qué descreer de ella, pero en ese caso Telefe tendrá que hacerse cargo y decir: «Nosotros por decisión propia quisimos bajarlo»”.