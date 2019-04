Claudia Villafañe denunció a Diego Maradona por violencia psicológica. Así lo informó su abogada, Elva Marcovecchio, luego de que el exfutbolista la acusara de ser la culpable de su distanciamiento con Dalma y Gianinna.

El día del cumpleaños de Dalma, Diego le dedicó un polémico posteo de Instagram. "Hay 50 rosas que nunca me aceptaste, pero vos para mí fuiste siempre la primera. Esto no pasa por el amor que yo sienta por vos, sino por lo que tu mamá me robó. Feliz cumpleaños Dalma", había expresado el Diego, dejando bien en claro la pésima relación que mantiene con su exmujer.

"Quiero que le quede claro al papá de mis hijas que él tiene que estar seguro de que si yo haría algo en contra de él sin ningún sustento, ellas también saldrían a defenderlo", contestó luego Claudia, y aseguró que "nunca le voy a desear el mal".

Tras esto, Villafañe se dirigió a la Oficina de Violencia Doméstica (OVD) ubicada en la calle Lavalle y radicó una denuncia contra Diego Armando Maradona por violencia psicológica y pidió un "bozal legal" para que tanto su exmarido como su abogado, Matías Morla, no puedan volver a referirse a ella públicamente. El trámite lo realizó el pasado miércoles entre las 11 y las 15 en la OVD, donde fue atendida por un psicólogo, un psiquiatra y un asistente social.

"Esto viene por un proceso de Claudia respecto a la violencia psicológica que sufrió. Lo que hizo Diego en el cumpleaños de Dalma fue lo que terminó de hartarla, ella ese día estuvo totalmente quebrada, y tomó la decisión de hacer la denuncia como corresponde y como debe hacer cualquier mujer que atraviesa algo así", contó la letrada Elva Marcovecchio en diálogo con el programa "infama" de América TV.

claudia 1



"Ella nunca quiso denunciarlo, pero hay un momento en el que dijo 'basta'. Viene viviendo agresiones y violencia de manera constante, especialmente desde que ella empezó su relación con Jorge Taiana. Allí comenzó una violencia psicológica sistemática, persecución y hostigamiento", añadió la abogada, y aseguró que "ningún juez puede desoír el reclamo de una víctima de violencia. No esperamos otra resolución que no sea positiva".

