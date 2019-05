Ciro Martínez anunció en pleno show que va a ser abuelo

Ciro Martínez anunció que será abuelo. El cantante dio la noticia en medio de un show de Ciro y los Persas en el Luna Park y de inmediato todo el público comenzó a festejar la buena nueva.

"¿Qué quieren escuchar? ¿Les va una noticia?", interrumpió el recital el ex Los Piojos y agregó: "No sé si la veo ahí en la platea, no sé si está mi hija… Bueno señores, ¡mi hija me va a hacer abuelo!".

El músico tiene 51 años y tres hijos: Manuela de 19, Alejandro de 9 y Katja, de 23 años, quien lo hará abuelo, está transitando los primeros meses de embarazo y está en pareja desde hace varios años con Mateo.

Fue la futura mamá la encargada de compartir el emotivo video de su papá anunciando su abuelazgo: "Anoche viví uno de los momentos más emocionantes de mi vida (estaba tan emocionada que ni pude filmarlo) por suerte encontré algunos videos y acá esta la noticia. No sabía bien como contarlo (en algún momento había que hacerlo) así que acá lo dijo mi papá. Voy a tener un bebito, y estoy pasando el momento más feliz de mi vida. Toda mi vida soñé con esto (los que me conocen lo saben) lo/la esperamos con todo el amor del mundo".

La publicación de Katja en Instagram sumó miles de "Me gusta" y comentarios, entre ellos los de Cande Vetrano que escribió: "Dios mio, que emoción, te amo amiga" y Delfina Chaves: "Ojos vidriosos, te quiero tanto. Lo vi diez veces seguidas".