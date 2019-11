Tras la tensa y angustiante separación de Cinthia Fernández y el rosarino Martín Baclini, parece que la relación ahora transita por mejores carriles, e incluso confesaron que pasaron más tiempo juntos y hasta que compartieron la misma cama.

“¿Ustedes dos están durmiendo juntos? ¿Anoche durmieron juntos?”, lanzó Marcelo Tinelli, sorprendiendo a la panelista de "los ángeles de la mañana" y al empresario.

"Sí, pero era porque se le hacía muy tarde. Ella vive en Escobar, tenía sueño y le dije que venga a casa", éxplicó él.

"Ese día me quedé dormida arriba de la mesa y Ángel me sacó una foto. Estaba muerta. No tenía en dónde dormir y me fui a la casa de él", comentó Cinthia, con una risa pícara.

La pareja no tuvo una buena performance en el Bailando y quedaron sentenciados para el duelo en el que, por ahora, deberán enfrentar a Charlotte Caniggia y Agustín Reyero.

Por falta de tiempo, las restantes seis parejas conocerán su suerte el martes, cuando se complete la sentencia y, después del duelo, dos parejas abandonen el Súper Bailando.

Nicolás Occhiato, Fede Bal y Karina, la Princesita, son los que están más complicados con el puntaje y podrían sumarse al duelo y la doble eliminación.