Cinthia Fernández se quejó de la cuota alimentaria que le pasa Matías Defederico: "Me da $55 mil " La panelista mantiene tensa relación con su ex. "No solo no aporta, sino que es un violento", disparó la bailarina y panelista. 11 de mayo 2022 · 09:30hs

Tiempos felices. Matías Defederico y Cinthia Fernández junto a las tres hijas que tuvieron cuando eran pareja.

Matías Defederico y Cinthia Fernández se separaron hace largos años, pero los conflictos legales entre ellos permanecen inalterables y la guerra mediática que mantienen inundan los medios de comunicación. En los últimos días la panelista estalló en contra de su ex y contó de cuánto es la cuota alimentaria que recibe del padre de sus tres hijas que tuvieron cuando eran pareja.

“No solo no aporta lo que tiene que aportar. Es un deudor, es violento”, dijo la polémica Fernández en diálogo con "LAM". Más adelante, comentó: “Me pasa $55 mil a razón de $17 mil por cada nena. Para mucha gente es un montón y yo lo respeto, pero no es mi realidad y no es lo que tengo que recibir”.

“Él se fue de vacaciones dos veces, viaja en avión, come afuera todos los días, muestra su nivel de vida. Se compró una casa, un auto cero kilómetro cuando se separó. Se puso un negocio. ¿A vos te parece que no tiene guita para pasarme”, disparó indignada la bailarina y panelista. Embed “Si no tenés guita, andá a laburar más como hago yo que tengo tres laburos. Y si así no te alcanza; si no tenés plata, al menos no rompas las pelotas”, tiró furiosa contra su ex, con el que mantiene un conflicto desde hace largo tiempo y llevan las peleas a la TV. Embed