Cinthia Fernández recuperó el dinero que había perdido 

Cinthia Fernández anunció que recuperó su billetera y otras pertenencias que había extraviado hace pocos días, gracias a la buena acción de una mujer llamada Ingrid, que halló la cartera y no dudó en devolverla a su dueña.

Cinthia prometió publicar una foto de la mujer que la ayudó y agradeció a todos “los que se preocuparon” por el mal momento que tuvo que pasar. “Hay gente buena y en las malas se nota la gente que te quiere”, dijo.

La semana pasada, la bailarina y actriz comentó en sus redes sociales, a través de un video, que había extraviado su billetera. En la grabación se la vio llorando porque, según contó, había perdido todos sus ahorros. Pero las buenas noticias no tardaron en llegar y el inconveniente quedó superado.

“Les quiero contar que me acaban de devolver las cosas y estoy muy feliz. Fue una familia hermosa”, dijo Cinthia.

Fernández hizo un raconto de cómo fue que pudo recuperar sus pertenencias.

“Ayer hubo una tormenta y nos quedamos sin luz. Fue muy heavy. Ellos no podían cruzar. Hoy tuvieron un día complicado y no tienen redes sociales. No sabían nada de esto. Se fijaron en los documentos y me los trajeron. Está todo”, indicó.

La actriz agradeció a la mujer que tuvo el noble gesto: “Ingrid, muchas gracias. Estoy muy contenta. Estoy feliz. Gracias a toda la gente que se preocupó. Después voy a subir una foto con la mujer que me ayudó. Hay gente buena. Gracias a todos, a los que conozcos y a los que no. En las malas se nota la gente que te quiere”.