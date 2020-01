Cinthia Fernández le salió al cruce a los que la acusan de mentirosa

Cinthia Fernández tuvo que salir a explicar porqué no difundía la foto de Ingrid, la mujer que le devolvió la billetera que había perdido con todos sus ahorros.

La bailarina y actriz se mostró bastante molesta porque aparecieron seguidores en las redes sociales y algunos famosos que pusieron en duda lo sucedido y hasta la cuestionaron.

Cinthia había realizado un desesperado pedido de ayuda tras perder su billetera con todos sus ahorros en dólares en el carrito de un supermercado.

Poco después, compartió la noticia de que una mujer, llamada Ingrid, se contactó con ella para avisarle que había encontrado la cartera y que el dinero estaba a salvo.

Pero Fernández montó en cólera cuando esa versión fue puesta en duda en las redes sociales, donde recibió duros cuestionamientos porque no publicaba la foto de Ingrid.

“Para los pelot… que me preguntan por qué no subo la foto de Ingrid, es porque ella no quiere. Así que no puedo obligar a nadie, los chats fueron mostrados a los periodistas, así que no tengo nada que decir. Les mando un beso a la manga de idiot… que no tienen vida. Y si me creen, besito; y si no me creen, otro besito. Nada, pobrecitos”, escribió en Instagram.

Cinthia manifestó que ante la negativa de Ingrid de difundir su foto, decidió hacerle regalos a los hijos de la mujer como una retribución de gentilezas.

Finalmente, la bailarina publicó los chats que intercambió con Ingrid, en los que la propia mujer le manifiesta sus deseos de no ser hacerse conocida.

"Que descansen, no me rompan más gente sin vida”, dice en el posteo que reza el siguiente ida y vuelta:

Cinthia: - Me pidieron si podías salir en mi programa por teléfono.

Ingrid: ¡Dale Cinthia, mil gracias! No, disculpá, pero prefieron que esto quede entre nosotros ¡Suerte con todo! ¡Besos!

C.: -Gracias, hermosa ¡No hay problema, yo te consulto por respeto!