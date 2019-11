Cinthia Fernández pidió disculpas a su expareja Martín Baclini y a una periodista de espectáculos por las fuertes palabras que tuvo hacia ellos durante la grabación del Súper Bailando, programa que se grabó ayer, pero que saldrá al aire esta noche.

La bailarina y actriz usó perfil de Twitter para hacer un descargo de un episodio que protagonizó la semana pasada.

El pedido de disculpas también estuvo dirigido a la periodista Mariana Brell, con quien tuvo un fuerte encontronazo por la difusión de un video en el que se lo veía el empresario rosarino, separado recientemente de Cinthia, bailando con otra mujer en un casamiento.

“Perdón por cómo me están viendo, perdón a Martín por causarle dolor y por mis errores. Perdón Mariana por haberme enojado con vos que te quiero mucho”, twitteó, acongojada.

“Tengo un dolor que me ahoga y sólo quiero decir que agradezco al hombre que me regaló la vida porque seguro no voy a encontrar a alguien así nunca. Gracias por todo lo que hiciste por mí”, continuó Cinthia.

“Me arrepiento de todo lo que dije en el grabado, estaba enojada, dolida por perder esta relación que me hizo conocer el amor y la alegría. Perdón”, finalizó, lamentándose Cinthia Fernández por su enojo que se verá recién esta noche.