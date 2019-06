Cinthia Fernández expresó sus celos por el vínculo que Luciana Salazar mantiene con su novio, Martín Baclini. "Van a cenar solos y nunca me invitan", disparó indignada en diálogo con "Los Ángeles de la Mañana".

El que introdujo el tema fue Angel De Brito que preguntó: "Es verdad que Luciana Salazar le manda audios a tu novio, que es muy amiga de Martín y hasta me contaron que van a cenar solos inclusive. ¿Cómo es esto?".

Cinthia Fernández confirmó lo dicho por el conductor y expuso que no la invitaban "Contame por qué (mirando a su novio). A ver, yo quiero que me entiendan. Realmente lo hablo como mujer porque de verdad me molesta. De hecho, creo que lo he hablado con Yanina Latorre en maquillaje, porque es como que tengo una bronca, pero es como celos de mujer".

Y dio los motivos de sus celos: "Es una bomba sexual, y ella lo llama, como mínimo, dos veces por semana (su novio se ríe). Y viste que Luciana está todo el tiempo seduciendo, y cuando lo llama, es como… 'Hola Martuuu' (imitando a Luciana). Ella está haciendo un tratamiento médico, no sé de qué, con un médico de Rosario".

En este contexto, Martín Baclini explicó: "No, yo me hago cargo de todo. Es verdad que yo le recomendé el médico. Es un médico excelente de Rosario. Yo la conozco hace cuatro años. Ahora me pongo serio para que me entienda".

Y continuó: "Yo también tuve que entender un montón de cosas de la vida de ella (de Cinthia). No es que la vida de ella es todo hermoso y la mía también. Ambos tenemos un pasado, pero yo a Luciana la quiero un montón, la adoro y la voy a seguir viendo toda mi vida. Nunca salí con ella, pero hemos compartido hasta un viaje durante una semana".

De Brito le preguntó por el viaje, y el novio de Cinthia Fernández contestó: "Se dio la casualidad que nos encontramos en el avión y justo íbamos los dos a Miami y ella paró en un hotel a la vuelta de donde yo estaba. Aparte estaba de novia con Martín Redrado y ella tuvo un gesto muy grande, porque le dijo quién era yo a Redrado, y ella también se la jugó por mi amistad".

Cinthia no pudo quedarse callada: "¿Sabés cómo estaba Redrado? ¡"Estaba como loco! ¡Mirá si le va a creer! Ponelo a Redrado desnudo al lado tuyo, ¡dejame de hinchar!”. Luego, su novio contó cómo nació el vínculo: "Yo la conocí a través de un amigo en común, Pablito Pérez Companc".