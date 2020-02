Cinthia Fernández se comportó de manera descortés con Axel Neri, el azafato del programa de Guido Kaczka. El joven había quedado deslumbrado con su belleza cuando la vio participando en el ciclo y deslizó que quería tener una cita con para conocerse. Sus intenciones parecían buenas, pero ella se negó y argumentó que seguía enamorada de Martín Baclini.

La bailarina se fue de boca diciendo que Neri le parecía un "cartonero" y él no se la dejó pasar. Indignado, respondió a su agravio y la dejó muy mal parada. "Lo tomo como de quien viene. Si Graciela Alfano me dice cartonero te lo puedo entender, pero justo Cinthia que no sé cómo arrancó… Desde mi análisis, soy lo menos cartonero que hay. No sé ni cómo arrancó Cinthia. ¿No empezó con quilombos? ¿Eso no es cartonera para exponerse? Lo tomo como dice Moria, '¿qué podés esperar de un burro más que una patada?' Si tengo oportunidad de cruzármela voy a aclararle algunos puntos. Sí me molestó eso de creerse superior por tener cuatro palos de seguidores en redes sociales", expresó en el programa que Ulises Jaitt conduce en radio La Salada.

El modelo, que provoca suspiros con las fotos que publica en su cuenta de Instagram, remarcó que la panelista de Los ángeles de la mañana es una irrespetuosa: "Fue soberbia. No me pareció educada. Yo me pongo a pensar en que le dije linda y ella me dijo cartonero… ¡Si la invitaba a tomar algo me mandaba una carta documento! Mirá que he salido con gente del medio y jamás se filtró nada. Yo ese lado lo respeto mucho y entiendo lo que significa la exposición".

Que ganas de un poquito de mar... View this post on Instagram Que ganas de un poquito de mar... A post shared by AXEL NERI (@axelneriok) on Feb 6, 2020 at 8:44am PST

A pesar de que hace seis meses que está separada, Cinthia tiene la ilusión de reconquistar a Martín Baclini, que la dejó por las reiteradas escenas de celos que le hacía por su amistad con Luciana Salazar. El empresario reconoció que ya no está enamorado de ella, aunque le tiene mucho cariño como a sus tres hijas.