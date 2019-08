Cinthia Fernández y el rosarino Martín Baclini pasaron anoche por el "Súper Bailando", la rompieron en la pista y contaron que en los últimos días atravesaron una crisis e incluso estuvieron a punto de separarse. Ella le pidió perdón con una romántica declaración.

Al ritmo del cuarteto, con Ulises Bueno como gran invitado, la pareja brilló en la pista donde también hubo mucha previa con Marcelo Tinelli

"Perdón, te amo y sos el hombre más maravilloso que conocí. Te agradezco todo lo que haces por mí y por mis hijas porque sos una gran persona, una gran pareja, un gran novio, y haces cosas por mis hijas que no las hace nadie", comenzó a decirle mirándolo a los ojos.

"Actúas hasta a veces de papá, no es para armar lío ni nada, respetando el lugar del padre, pero quiero decir, es un tipo que si no estuviera enamorado no podría estar con alguien con mi realidad. Te amo y te agradezco todos los días de mi vida por eso, porque me hiciste reír, me conociste llorando y me hiciste reír, así que te amo", concluyó y besó a Baclini.

"Nosotros pasamos un momento difícil estos días, y me pongo serio porque amo esta mujer, quiero verla siempre brillar, y es verdad que tuvimos algunos días que no conectábamos y lo mejor era dejar pasar esos días, pero nunca cambia el amor, yo considero que con ella voy a estar siempre conectado desde el lado que sea. Hoy somos pareja, hoy bailamos también juntos. Ayer durmió conmigo, es una etapa diferente", se sinceró el empresario rosarino.

"Yo creo que después de lo que sucedió el otro día, creo que uno se tiene que hacer cargo, en este caso yo, y reconocer que lo manejé mal. Yo creí que era una broma, que eran figuras de tantos años en el medio, están acostumbradas quizás a generar algo, para reírse, o por previa, qué sé yo, yo no soy de este medio, pero yo sentía que era una broma", reconoció Baclini.

"Después, claramente, le erré, me equivoqué, el bluetooth no me ayudó para nada, fueron un montón de cosas que sucedieron, era una bomba atómica y yo realmente no la supe parar. Porque yo creo que si ella es mi novia y Luciana es mi amiga, y yo estoy en el medio, pasó lo que pasó, primero que le pido disculpas a Cinthia, porque yo la conocí sufriendo, en un momento especial de su vida, y yo no quiero verla llorar, y siento que fui responsable yo", continuó.

"Ella no sabe que iba a decir esto, te pido disculpas, no era la idea, y a Luciana la saco de todo porque tampoco tiene la culpa. Soy yo, levanto la mano y me hago cargo", concluyó.