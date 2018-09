En los últimos días el empresario rosarino Martín Baclini se transformó en uno de los personajes de la farándula por su noviazgo con la vedette y bailarina Cinthia Fernández. Incluso quedó relacionado en una polémica que se desató entre su pareja y la bailarina Laurita Fernández en el programa televisivo "ShowMatch".

Cinthia manifestó estar enamoradísima del rosarino y contó cómo lo conoció. El joven, que es muy activo en las redes sociales y se muestra como un fanático del gym, es el hijo del dueño de uno de los comercios más exitosos de Rosario. El Palacio de la Oportunidad.

"En febrero vino a Córdoba a verme al teatro. Lo saludé así nomás y no pasó nada", manifestó la bailarina. "Es más, él me saludó re seco, ni bola me dio. Cuatro meses después, hablando con mi amigo, le dije que Martín era muy hermoso... ¡Y tiene un lomazo!", dijo Cinthia, dando cuenta del día que el rosarino entró en su vida.

También contó que salieron por primera vez en Buenos Aires. "Mi primera cita fue ver a Laurita en el teatro (Sugar), después nos fuimos a comer", concluyó.