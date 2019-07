Cinthia Fernández y Martín Baclini fueron la segunda pareja en pasar por la pista en la gala del lunes del Bailando 2019. La bailarina y su novio rosarino brillaron al ritmo de "Matador" de Los Fabulosos Cadillacs. A la hora de la devolución, vivió un momento de mucha emoción por las palabras que recibió de parte de Florencia Peña.

La actriz destacó que notó una gran evolución en Cinthia, en comparación con lo que fue su desempeño en la competencia de Showmatch en 2018. "El año pasado no fue bueno para vos. Yo te vi sufrir y sé lo que tanto necesitabas de alguien que te quiera bien", dijo la jurado. "Sí, la pasé muy mal el año pasado", reconoció la participante.

Cinthia explicó que, tras su separación de Matías Defederico, le costó reponerse. "Tenía tantos problemas personales... tantos. No saben lo que fue. Un divorcio... tener que estar acomodándome y ordenando mi vida. Tenía dos trabajos. No daba abasto. Dormía muy poco. Y, sobre todo, me ahogaba muchísimo el tema económico", mencionó.

La bailarina señaló que su actual pareja, Martín Baclini, la ayudó a salir adelante. "Estaba muy flaca por el estrés. Me tapaba porque no me gustaba lo que venía. Vos (por Flor Peña) me decías '¿por qué no sos sexy?'. Y, este año, Martín me dijo 'dale, tenés que hacer caso a lo que te decía Flor el año pasado'", sostuvo.

"Desde que me invitaron a participar, siempre le digo a Cinthia: 'amor, permitite ser mujer y ser sensual'. ¡Es hermosa!", asintió Baclini. "Bueno, eso se nota. Me encanta verte bien Cinthia y que estés con un hombre que te quiere como sos", concluyó la jurado.