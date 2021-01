Cine/Crítica de "Llevo tu nombre grabado": Historia de un amor prohibido

“Llevo tu nombre grabado” fue comparada con la excelente “Llámame por tu nombre”, pero es un paralelo equivocado. Esta historia convive con un contexto más oscuro y está asfixiada por la culpa. Además, hacia el final se convierte en un melodrama clásico, y la potencia del planteo inicial pierde algo de fuerza.

Your Name Engraved Herein - Tráiler Subtitulado en Español - Netflix