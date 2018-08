Cine europeo desde hoy en El Cairo

Hoy a las 20.30 se inaugura en el cine El Cairo el Encuentro de Cine Europeo 2018 con la proyección del filme "Felices 140", la comedia dramática española de Gracia Querejeta, protagonizada por Maribel Verdú (foto), Antonio de la Torre y Eduard Fernández.



Una mujer que en la celebración de sus 40 años confiesa a sus amigos y familiares que es la ganadora del sorteo de 140 millones que el Euromillón sorteaba esa semana. También se proyectará la película británica "Where we are new".