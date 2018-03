Cinco razones para no perderse "Gunpowder"

BULLET_CHARACTERCuenta una de las historias más misteriosas de Reino Unido: narra la famosa y fallida "conspiración de la pólvora" llevada a cabo el 5 de noviembre de 1605 y en la que un grupo de católicos ingleses liderados por Guy Flakes y Robert Catesby intentaron explotar el Parlamento británico y asesinar al rey protestante Jacobo I. Una historia arraigada en la tradición inglesa y rememorada anualmente. Guy Flakes fue detenido justo antes de detonar los explosivos, evitando así la conspiración. Fue condenado a muerte al día siguiente. Desde entonces, ese día se celebra con fuegos artificiales.

•La historia es la misma que inspiró a Alan Moore y David Lloyd: los creadores de "V de Vendetta" se inspiraron en el mismo hecho histórico para crear el famoso cómic y su posterior película. Ambientado en una Inglaterra totalitaria y destópica, el protagonista de "V de Vendetta" adopta la máscara de Guy Fawkes para intentar derribar al gobierno autoritario. En el filme, se escucha la famosa rima "remember, remember the Fifth of November".

Kit Harington: el protagonista de "Gunpowder" ya es motivo suficiente para no perderse este estreno. El actor que intepreta a Jon Snow en "Game of Thrones", se pone en la piel de Robert Catesby, el hombre que planeó todo el complot. Kit también es productor ejecutivo de la miniserie.

Liv Tyler: la favorita del público por sus papeles en "Armageddon", "El señor de los anillos" y la serie "The Leftovers" reaparece en la pantalla para interpretar a Ann Vaux, prima de Catesby y un personaje clave para entender la historia detrás de la conspiración que intentó volar la Cámara de los Lores y matar al rey.

Mucha acción: sus creadores decidieron contar esta historia en tres episodios; los dos primeros episodios estrenan el 12 de marzo por AMC. El martes 13 se volverá a emitir el segundo episodio seguido del tercero.