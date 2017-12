Cinco "bufones" muy urbanos

El grupo rosarino actúa esta noche en Pellegrini Concert. Diego Ruso contó las singularidades de cada uno de los integrantes

"Siempre decimos que somos un grupo de bufones urbanos", aseguró Diego Ruso. El actor y humorista forma el grupo Fulanos junto a Euge Moretti, Andrés "El Pelado" Rodríguez, Coco Castillo y Markus "El Locutor" Di Nella y esta noche, a las 22, presentan su show de stand up en Pellegrini Concert (Pellegrini 1590).

Formado hace dos años, Ruso contó que esa condición de "bufones urbanos" los unió por casualidad para dar luego dar lugar al grupo. "Siempre decimos que somos un grupo de bufones urbanos que de casualidad nos juntamos, aunque la casualidad es que los cinco integrantes nos conocimos en diferentes ciclos de comedia under de la ciudad y siempre nos gustó lo que hacia cada uno arriba del escenario. Nos preguntamos por qué no mostrarnos juntos en formato quinteto, y así surgió este viaje".

La escena local, como sucede en el mundo del espectáculo, sumó en los últimos años grupos o humoristas que llevaron el stand up a un público masivo. En ese contexto, Ruso explicó las singularidades de Fulanos: "Nos diferenciamos de otros porque somos más que un show de stand up. El público es parte del espectáculo cosa que quizás en otros shows no sucede, además contamos con la particularidad de ser muy diferentes los cinco integrantes", contó el actor.

Aunque son cinco, cada uno tiene sus propias características y estilos de hacer humor, además de abordar una diversidad de temas desde diferentes enfoques. "Marcos es un tipo con una voz maravillosa y un showman con todas las letras, capaz de hacer un quiebre entre el silencio de la gente y la total alevosía. Y el Pelado Rodríguez es un tipo que juega el papel de cabrón, el típico conflictivo con su pareja que te hace ver la vida después de los 40 de una forma irónica hasta grotesca".

Sobre el resto de sus compañeros, contó: "Coco es un gran actor que tenemos el lujo que comparta con nosotros este camino; es desopilante, vulgar por ciertos momentos, pero un apasionado por hacer reír, cueste lo que cueste... sí, cueste lo que cueste, hago hincapié en eso...", bromeó Ruso. Y sobre Eugenia aseguró: "Además de ser bellísima y un plus verla en el escenario, ella es de Coronel Rodríguez y trae su humor de pueblo junto con sus conflictos de mujer, problemas de pareja, hormonales y por, sobre todo, pequeñas ayudas para la mujer moderna".

Sobre su propio estilo, se definió como "un simple recolector de hechos diarios". "Intento llevarlos al absurdo con un toque de humor negro, ya que es lo que me más me gusta. Soy un ferviente convencido de que te tiene que gustar lo que decís para que guste, y además soy un apasionado de escribir comedia, cosa a la que me dedico actualmente".

Hacer humor, dijo Ruso, no es fácil y tiene sus claves. "Creemos que hacer reír es difícil, pero también creemos que la risa, cuando se logra, es un gran antídoto para que la gente se sienta bien, entonces estamos en la búsqueda constante de eso. La clave para que eso suceda creemos que es dejar expuesto al público en situaciones que ellos no se atreverían a contar y reflejarlas en el escenario para que nos podamos reír juntos de eso".

El actor dijo que la actualidad no es ajena al humor. Al contrario, se suma de forma natural cuando alguna noticia se transforma en el tema del día. "Más allá de que tenemos nuestros propios guiones, creemos que no podemos dejar de nombrar situaciones que suceden diariamente o hacer algún chiste con esas cosas. Siempre tomamos el ejemplo que si el día que vamos a tener función sucede un terremoto con Lilita Carrió denunció 74 veces algo, no podemos no hablar de eso".

Según Ruso el stand up es un formato que llegó para quedarse, con su perfil actual o transformado. "No creemos que se vaya a agotar el formato, lo que sí es posible es que vaya mutando. No olvidemos que lo que ahora decimos stand up es el famoso viejo café concert, y que la puesta en escena es más o menos la misma: un comediante, un mic y el público".

Ruso dijo que Fulanos ya planea el futuro y llevar su humor más allá de Rosario. "Como grupo esta ya es la tercera temporada y planeamos seguir adelante en este camino de llevar la comedia local lo mas alto que se pueda. Ya tenemos ofertas para actuar en Buenos Aires y en el sur, así que felices", concluyó.