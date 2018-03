Cien vinilos para recordar al gran George Harrison

Una edición limitada de cien vinilos del "Concert for George", el recital tributo a George Harrison del que participaron Eric Clapton, Paul McCartney, Ringo Starr, Tom Petty y Jeff Lynne, entre otros, llevado a cabo en noviembre de 2002, a un año de su muerte, fue lanzada por su viuda Olivia y su hijo Dhani, como celebración por los 75 años del nacimiento del ex beatle.

Se trata de una caja que contiene 4 LP, 2 CD, 2 DVD, un libro de fotos de 60 páginas, un pedazo de la tela usada como tapiz del escenario y una carta escrita por Olivia, a la que sólo se puede acceder a través del sitio oficial del músico.

"Siempre celebraremos su cumpleaños y este vez lanzaremos «Concert for George» en un paquete muy especial en memoria de un hombre especial", afirmó en un comunicado la viuda del creador de éxitos como "Something", "Here comes the sun" y "While my guitar gently weeps".

El concierto había sido organizado por su amigo Eric Clapton e incluyó una veintena de canciones del ex beatle, interpretadas por distintas figuras, entre las que también se alistaron el grupo humorístico Monty Python; la cantante Anoushka Shankar, hija de su maestro de sitar Ravi Shankar; y los tecladistas Billy Preston y Jools Holland.

El recital celebrado el 29 de noviembre de 2002, en el Royall Albert Hall, fue registrado en video por David Leland, también amigo personal de Harrison, quien ganó por este trabajo un Grammy en 2005 al mejor video formato largo. Precisamente, esta película fue proyectada días atrás en 75 cines de Estados Unidos, también como parte de la celebración por el 75 aniversario del nacimiento del guitarrista principal de The Beatles.

Nacido el 25 de febrero de 1943, en Liverpool, menor de cuatro hijos de un conductor de autobús y una ama de casa, Harrison se caracterizó por ser el miembro más serio y callado del popular cuarteto. Dotado de una gran paciencia, una admirable tenacidad y una notable capacidad de observación, fuente de un sarcástico sentido del humor, el ex beatle ganó su lugar en el grupo.

Su estilo musical lo forjó a partir de largas horas de entrenamiento, ante la evidente desventaja en la que se encontraba ante el enorme talento compositivo de sus compañeros John Lennon y Paul McCartney. Crítico al extremo de toda la parafernalia creada alrededor del grupo, la evolución musical, tanto a nivel interpretativo como creativo, de George puede apreciarse claramente a lo largo de los discos de The Beatles; del mismo modo que el efecto que tenía en la banda su personalidad. Para ello, basta comparar los tímidos y controlados solos de guitarra de los primeros discos, y la simpleza de canciones como "Don't bother me" o "I need you", con soberbias composiciones como "Taxman", las citadas "Here comes the sun", "Something" y "While my guitar gently weeps".

Más allá de su particular toque de guitarra, inspirado fundamentalmente en el rockabilly de su ídolo Carl Perkins, el lugar distintivo de George en el grupo lo encontró cuando abrazó la cultura hindú, la cual afloró en temas como "Love to you" y "Withing you without. Lo cierto fue que harto de las exigencias que conllevaba la fama de los Beatles y del escaso espacio en los álbumes para sus creaciones, un lugar casi monopolizado por Lennon y McCartney, Harrison fue uno de los más beneficiados en principio con la separación del popular grupo.