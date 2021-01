Cielo Razzo: "La canción es como una pequeña huella que vamos a dejar"

Vale destacar que este será el primer show con entrada paga en el Anfiteatro, luego de la apertura de las actividades realizada anteayer en forma gratuita con Mercedes Borrell y el Cuarteto Aureo. En tanto, el show que iba a realizarse anoche, con Mamita Peyote y Rosario Smowing, fue reprogramado debido a que hubo casos de Covid entre integrantes del equipo de trabajo de la banda que lidera Eugenia Craviotto Carafa.

Las localidades para el show de esta noche están a la venta en www.cielorazzo.com, y la producción informó que hay nuevas burbujas disponibles de 2 y 3 personas entre las 1400 localidades habilitadas según protocolo.

En diálogo con Pablo Pino, el vocalista y uno de los compositores principales de la banda rosarina hablo de cómo están gestando su nuevo trabajo discográfico, de las sensaciones de volver a la energía del vivo tras la pandemia y de qué manera los atraviesa el paso del tiempo.

—¿Volver a tocar en vivo, ante la gente de Cielo Razzo y en un lugar como el Anfiteatro, es como volver a ser?

—Creo que sí, si uno es lo que hace, efectivamente estamos hablando de volver a ser, volver a nuestro rumbo y hacer lo que nos gusta. De a poco, me parece a mí, que el hecho de tocar de nuevo en Rosario tiene ese color y esa sensación de volver a ser.

—En 2020 lanzaron dos cortes, “El punto” y “Cualquier luz”, dos temas que ratifican la marca cancionera y rockera de Cielo Razzo. ¿Es la impronta que tendrá el próximo material de estudio de la banda?

—”Cualquier luz” y “El punto” son los dos primeros de una serie de sencillos que van a ir saliendo en el transcurso de este año, no creemos que haya un disco físico por lo menos ahora, quizás cuando salgan todas las canciones, ahí tal vez tendremos que rever las cosas, ver qué nos parece. Siempre por supuesto que hay posibilidades de hacer un disco en formato físico, pero en principio nos gustaba la idea de que fueran sencillos, es una forma más fácil o sencilla de poder trabajar nuestra música. El hecho de grabar un disco es complejo, normalmente viajamos y se necesitan un montón de elementos para hacerlo. Básicamente las restricciones que hubo coartaron las posibilidades de hacer un disco físico como normalmente hacemos, pero nos gustó también la idea de tener una experiencia nueva e ir sacando sencillo a sencillo hasta, en algún momento, tener un disco virtual, pero no se descarta la idea de que en un futuro esas canciones conformen un disco físico.

—En ambos temas se atraviesa el paso del tiempo. En el video de “El punto” hay imágenes de giras pasadas con la banda, se ve a Narvy papá, otros looks de corte de pelo e incluso en la letra de “Cualquier luz” se alude al “tiempo que falta por vivirnos”. ¿Cómo vive la banda el paso del tiempo?

—La cuestión del tiempo es un tema recurrente. La música para nosotros es nuestra forma de transitar la vida, nuestro trabajo, nuestra pasión, nuestro lugar de encuentro y por supuesto que se ven reflejadas ahí las reflexiones sobre el paso del tiempo. Para nosotros, la banda es una familia, es nuestro lugar, como decías antes, donde somos nosotros, una escuela donde aprendimos este oficio hermoso. El paso del tiempo para todos es algo muy mágico y me parece que está bueno tener la consciencia de que eso está pasando, que no somos los mismos de antes y tenemos ideas que ahora quizás con el paso del tiempo uno se replantea, eso me resulta muy interesante. El tiempo para cualquiera es un elemento que está con nosotros y a la vez hay que entenderlo y tener consciencia de que está, y la consciencia hace que veamos cada momento, cada canción, cada concierto, ensayo o grabación como algo único e irrepetible y va a quedar en el tiempo para siempre, ese pequeño elemento que es la canción, es como una pequeña huella que vamos a dejar.

—¿Qué planes tiene la banda para este 2021, con el regreso de los shows con menos público?

—Para el 2021 nuestra meta principal es concretar las salidas de los sencillos y las ideas que están dando vuelta en la sala, que por suerte hay mucho material para trabajar y eso es lo más importante para nosotros. Lo que tenemos que lograr dentro de esta coyuntura tan extraña en la que estamos viviendo es poder realizarlo y esa es nuestra meta principal; los sencillos serán como pequeñas gotas de agua cayendo de una canilla. Después hay que estar preparados para poder tocar. Ojalá que esta apertura que se dio ahora para los espectáculos se pueda mantener y no haya una vuelta atrás. Si la hay, se comprenderá porque es una situación muy particular, y no depende solamente de nuestra voluntad, pero ojalá que toda nuestra industria se active.

Cielo Razzo / El punto

De la producción del show: “Estamos contentos de volver”

“Esto es posible gracias al trabajo articulado de muchas personas que conforman la industria del espectáculo”, dijo Juan Pablo Saint Girons, de Límite Producciones, quien manifestó: “Estamos muy contentos de volver”.

“Esto lo hacemos entre todos: los artistas; que deciden actuar para un 30% de capacidad; los productores, que creemos que lo importante es arrancar y hacer girar la rueda; la cámara de proveedores de eventos, que son fundamentales, cobrando también ellos un 30% de lo que costarían las luces, el sonido, el video, la energía y la técnica necesaria para poder hacer los shows. A esto se le suma la Secretaría de Cultura Municipal, que brinda el Anfiteatro sin costo; el Ministerio de Cultura de la provincia, que aporta el cachet de los artistas teloneros locales y la filmación de los shows que serán luego emitidos por 5RTV, pudiendo los artistas volver a monetizar mediante gorra virtual. Ahora falta el público, que cumpliendo el protocolo, hará posible la continuidad de más recitales. ¡Es mentira que no sirve! ¡Sirve y mucho!”, destacó el productor en declaraciones exclusivas a Escenario.

El productor local, a cargo del show de esta noche de Cielo Razzo, dijo que “gracias a esta articulación, a tirar casi todos para el mismo lado, el costo de producir un Anfiteatro, hace que pese a las 1.400 personas de capacidad, sea rentable. El solo hecho de volver a trabajar hace bien, quizá no tanto en lo económico, pero sí en la posibilidad de que artistas, técnicos, plomos, personal de seguridad y empresas de esta actividad vuelvan al ruedo”.

Y concluyó: “Está claro que la rentabilidad no será la misma que en condiciones normales, pero los gastos de producción tampoco son los mismos. Gracias a este trabajo articulado y en equipo estamos produciendo por menos de la mitad que costaba un Anfiteatro en febrero de 2020. Además de los artistas que están arriba del escenario, para producir este show hay más de 250 personas trabajando haciéndolo posible, entre los que se cuentan más de 40 técnicos en video, sonido, luces y cámaras; 10 plomos, 30 acomodadores, 35 personas de seguridad privada, 20 policías, más agentes de Tránsito, de Control Urbano, cortatickets y personal para el cumplimiento de los protocolos, agentes de prensa, editores y un montón de caras invisibles. Por eso, insisto, por los trabajadores de esta industria, estamos muy contentos de volver”.