Christian Sancho se cansó de las constantes acusaciones de su ex esposa Vanesa Schual sobre el supuesto incumplimiento de la cuota alimentaria para con el hijo en común Gael, y por eso salió indignado a cruzar a la mujer con quien estuvo varios años. “Yo cumplo con todo lo que hay que hacer con mi hijo, no hablo del tema porque yo a raíz de una nota que salió hace un tiempo, que fue maliciosa y capciosa, decidí con mis abogados pedir una medida cautelar para cuidar a mi hijo” , aseveró tajante el actor y modelo rosarino.

“Que su novia firme un contrato prenupcial, que sea más viva que él y que evalúe tener hijos; ya tiene dos, y con los dos fue y es mal padre. Tal vez aún esté a tiempo de darse cuenta cómo es la vida con un narcisista y mentiroso’”, disparó Schual refiriéndose a su hijo y también a la hija que Sancho tuvo anteriormente con Valeria Britos.

Esta actitud reincidente por parte de Schual motivó la reacción de Sancho, quien pese a haber adoptado una actitud de no responder las agresiones y dejar todo en mano de sus abogados, no toleró la situación y salió al cruce de su ex pareja. “No estaba siendo cierto todo lo que se decía y esa medida falló a mi favor entonces como yo la pedí no voy a hablar del tema. Yo voy a la Justicia directamente porque cuando las cosas se hacen bien se va y se habla en ese ámbito, yo no voy a un programa de espectáculos a arreglar cosas que no tienen que estar ahí”, agregó.

"Yo cumplo con todo lo que hay que hacer con mi hijo. Decidí pedir una medida cautelar para cuidarlo", lanzó Sancho.

Siguiendo con su descargo, sumó: “El que más respeto merece hoy es mi hijo. Yo no hablo de ex parejas y tampoco voy a faltarle el respeto a nadie cuando a mí sí me lo faltan. Las personas que realmente tengan que saber la verdad la van a saber dentro de un juzgado, y si la Justicia falló a mi favor es porque teníamos la verdad y no mentimos. Es mucho el dinero que yo paso todos los meses por mi hijo”.

“Si pedí esa medida es porque quiero cuidar fundamentalmente a mi familia que son Gael, Celeste, mi mamá y mi papá. Lo más importante es que mi hijo está muy bien y lo veo siempre”, cerró el rosarino.