China Suárez le escribió un tierno mensaje a Rusherking

"Me enamoré porque me valora como madre, mujer y profesional", confesó la China Suárez en sus redes sociales. La actriz y el músico afianzan su relación

“Me enamoré de él porque luchó por un sueño que parecía imposible de alcanzar. Me enamoré de él por cómo lo quieren sus amigos. Me enamoré de él porque no es que no sienta miedo, sino porque avanza a pesar de él. Me enamoré de su forma de quererme, de su corazón y mirada nobles. Me enamoré porque no sé cómo lo hace, pero me abraza y sé que todo va a estar bien ”, comienza diciendo la ex "Teen Angels" en el posteo.

Y luego continúa: “Me enamoré porque me valora como madre, mujer y profesional. Me enamoré porque sabe acompañar, porque maneja kms, o se toma cuántos aviones sean necesarios para verme. Me enamoré porque me abraza y se funde en mi piel. No se conformen con menos nunca, nunca. Hoy te admiro y quiero más que ayer, y te lo digo a vos, pero me gusta también compartir el orgullo que siento cuando @silvitinacanal me manda estos videos. Sos grande arriba y abajo @rusherking”.

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FCiquoIHj-E3%2F&access_token=EAAGZAH4sEtVABAE4jayouuN7DMo6QqycfDjAGsbZB8CaAVsvF6j0ny0w0ZAZBZCeFyxvUZC9r4AfTrM3VNWth9QQQp8S2IqoxaLX7LuKpI0qPjwfDiqnLqh7x0ueZAPZB9mMO0lA9lZBOSxoSra7IRL4WbgB8RqcnmZAEabOXIMzXuJePIhkvk6M3fOkbj7ahYxUMZD View this post on Instagram A post shared by China Suarez (@sangrejaponesa)

Él respondió: "Me tenés loco" y en otro comentario agregó: "Me hiciste llorar, que hermoso bajar del escenario y leer esto te quiero muchísimo mi amor gracias por ser como sos conmigo, no puedo estar más agradecido de haberte cruzado en mi vida, QUE GANAS DE ESTAR CON VOS AHORA MISMO y yo soy el que te admira, aprendo todos los días de vos mi Chinita hermosa YA VIAJO A VERTE".

Cuando salió a la luz su romance con el trapero, la actriz venía de sufrir injustificados ataques por quedar en el medio de la relación entre Wanda Nara y Mauro Icardi, quien había engañado a la empresaria con ella generando el denominado Wandagate. Y, al comienzo de la relación, muchos la cuestionaron por salir con un chico ocho años menor que ella, algo que nadie objetó cuando estaba con su ex, Benjamín Vicuña, quien le lleva trece años. Contra todos los pronósticos, el noviazgo se afianzó con el correr de los meses y cada vez se hace más fuerte.

La semana pasada, ella viajó a Estados Unidos convocada por una importante diseñadora para formar parte de la Semana de la Moda y Rusherking la acompañó.