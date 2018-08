Cher vuelve al disco de la mano de los clásicos de Abba

Cher vuelve al disco y de la mejor manera. Ahora, la diva histórica de la música pop, versionará a Abba en su nuevo larga duración "Dancing Queen", que saldrá a la venta el 28 de septiembre, en un lanzamiento mundial. Como adelanto, ya está disponible el primer single "Gimme! Gimme! Gimme! (A Man After Midnight)"en plataformas digitales y en YouTube.

Tras su regreso a la pantalla grande como una espectacular abuela y madre de Meryl Streep para la segunda parte de "Mamma Mia", la inigualable Cher volvió a los estudios para grabar los grandes éxitos de Abba. El disco titulado "Dancing Queen" cuenta con las reversiones de 10 de los clásicos del grupo sueco.

"Siempre me gustó Abba y vi el musical original de «Mamma Mia» en Broadway tres veces. Después de filmar «Mamma Mia! Here We Go Again» volví a recordar las grandes canciones de todos los tiempos que escribieron y pensé «¿por qué no hacer un álbum con su música?»", dijo Cher.

Y agregó: "Cantar las canciones fue más difícil de lo que pensé, pero estoy muy contenta con el resultado. Estoy ansiosa de que la gente escuche el álbum. Es un momento perfecto".

"Dancing Queen" fue grabado y producido en Londres y Los Angeles con el antiguo colaborador de Cher Mark Taylor, quien produjo previamente el exitazo "Believe", que fue número uno en más de 50 países.

La lista de diez canciones que incluye el disco que saldrá a la venta en septiembre son: "Dancing Queen", "Gimme! Gimme! Gimme! (A Man After Midnight)", "The Name Of The Game", "SOS", "Waterloo", "Mamma Mia", "Chiquitita", "Fernando", "The Winner Takes It All" y "One Of Us".

Cher se distancia de las versiones de Abba y aporta su toque personal, moderniza la canción con una base más dance, más contemporánea y hace uso del efecto autotune extremo.

Eso se desprende de su primer corte de difusión, que también se aleja de la versión que hizo del mismo tema la eterna Madonna, quien lo sampleó en "Hung Up".