Chayanne: "Mi show será un viaje entre ritmo y romance"

Eterno romántico, creador de hits y experto en movimiento de caderas. Chayanne seduce a sus fans desde el primer día con su acento boricua y sus bailes hot. El artista de 51 años llega a Rosario con su gira “Desde el Alma” en el que presenta su catarata de hits bailables de siempre y de ahora, el próximo 12 de marzo en Metropolitano (Alto Rosario Shopping). “La buena mesa es algo que disfruto mucho y en Argentina es especial”, le dijo el astro puertorriqueño a Escenario acerca de lo que más añora de su visita al país.

La gira “Desde el Alma” comenzó en agosto de 2018 en California y actualmente lleva recorridos 14 países de Latinoamérica y Norteamérica en 99 conciertos frente a más de 1 millón de espectadores.

La biografía del compositor, bailarín, cantante y actor es extensísima. En 1978 debutó en los escenarios con el grupo Los Chicos, a través de una audición. Pero el proyecto duró pocos años y ya en 1994, Chayanne lanzó su primer disco solista “Chayanne es mi nombre”, al que el siguieron “Sangre latina”, en 1986, “Chayanne” en 1987 y “Chayanne II” en 1988.

En la década del 90, el boricua consolidó su carrera con un hits como “Provócame” y “Lo dejaría todo” y un período súper prolífico en el que lanzó cuatro discos: “Tiempo de vals”, “Provócame”, “Volver a nacer” y “Atado a tu amor”.

También fue una época en la que incursionó en la actuación en Hollywood con su película “Dance With Me”, cuyo tema cantó en dueto con Vanessa Williams.

Desde el 2000, el artista lanzó varios materiales discográficos como “Simplemente”, “Sincero”, “Cautivo”, “Mi tiempo”, “No hay imposibles” y el último álbum “En todo estaré” (2014). Y además de protagonizar telenovelas puertorriqueñas, el artista formó parte de telenovelas argentinas como “Provócame”, con Araceli González y Romina Yan, “La niñera” y “Sos mi vida”.

Antes de su show en Rosario, Chayanne habló de todo: destacó el crecimiento de mujeres en la industria musical y hasta recordó cómo eran las giras en sus comienzos. Y aunque asegura que no se cree un sex symbol, el astro contó los secretos para mantener su chispa intacta.

—¿Qué nos podés adelantar de tu show en Rosario?

—Rosario me encanta, el público es mágico. En general el público en Argentina es expresivo y eso es muy importante, me llenan de energía y me ayudan a hacer la fiesta. El repertorio es siempre lo que me piden, las que no pueden faltar, un viaje entre ritmo y romance.

—¿Conocés algo de Rosario? ¿Cuál es tu conexión con Argentina?

—En realidad no logro conocer mucho de las ciudades, porque generalmente llego para hacer el show y luego me voy. Si en algunas ocasiones, como en Mendoza, he tenido el gran placer de ir a degustar un buen vino con un buen asado, así que me la pasado muy bien. La buena mesa es algo que disfruto mucho y en Argentina es especial.

—¿Qué diferencias hay con tus primeras giras por los años ’90?

—Ahora todo es mucho más fácil. En los 90 todo era más difícil, llegar a los países a hacer conferencia de prensa porque era la única manera en que la gente se enteraba que había llegado, ahora es cuestión de un texto. Las producciones eran diferentes, viajaba por el país en carro, en la noche; tengo mil anécdotas que hoy son recuerdos inolvidables. Me siento agradecido porque esas experiencias del pasado me han traído al presente y ver que mi carrera sigue vigente es un orgullo, pero todo eso se lo debo a esa gente bella que me quiere y me apoya.

—En tu último material discográfico “En todo estaré”, indagaste en ritmos urbanos en canciones como “Humanos a Marte”, “Madre Tierra” y “Quiero bailar contigo” y tuviste colaboraciones junto a las estrellas de reggaetón Ozuna y Wisin. ¿Es imposible mantenerse al margen del reggaetón y el trap en este momento para acercarte a las nuevas generaciones?

—A mi el gusta el reggaetón, es un ritmo que invita a bailar, es alegre y eso es lo que la gente quiere escuchar. A mi personalmente me gusta cuidar las letras para que lleven el mensaje que quiero.

—En esta etapa del empoderamiento femenino a nivel mundial, ¿creés que el público femenino está más atento a las composiciones?

—Lo que es importante hoy es que hay muchas más mujeres en la industria. Se abren las oportunidades a más géneros y por eso hay muchas más opciones musicales, eso es bueno para la industria.

—El show de esta gira “Desde el alma tour” incluye canciones de tus primeros discos. ¿Qué sentís cuando volvés a interpretarlos?

—En mis conciertos no pueden faltar esos temas que de alguna manera dejan huella, un “Dejaría Todo”, “Torero”, “Un Siglo Sin Ti”. El amor y el desamor son cosas que siempre nos marcan en la vida.

—El año pasado apoyaste las protestas para exigir la renuncia de Ricardo Rosselló, el presidente Puerto Rico junto a otros músicos como Bad Bunny, Romeo Santos y Ricky Martin. ¿Es importante usar tu voz para ayudar a cambiar el terreno político?

—Es muy complicada la política y prefiero mantenerme al lado. Si pedí y pido siempre que haya diálogo y comunicación, que se analicen todas las opciones para hacer un balance y llegar a acuerdos.

—¿Te gustaría volver a actuar? ¿Recordás alguna anécdota de “Provócame” junto a las actrices argentinas Araceli González y Romina Yan?

—La actuación siempre me gustó, y no descarto volverlo a hacer en el futuro. Todas las experiencias han sido muy positivas, por supuesto que me acuerdo de ellas y de todos los compañeros, fueron muchos meses juntos compartiendo no sólo un trabajo, sino la vida. Me gusto mucho haber vivido en Argentina y haber aprendido más de todos.

—Desde tus comienzos en la década del 70, hasta ahora, 40 años más tarde, sos considerado un sex symbol, ¿cómo te llevás con ese título?

—Lo de sex symbol lo dejo a los demás, no lo digo yo. Si me cuido mucho desde chico, siempre hice ejercicio diario, me gusta comer y probar todo, pero lo hago con medida, no creo en las dietas, pero tampoco en los excesos. Mi cable a tierra definitivamente mi familia.

—¿Cómo sigue tu 2020?

—Este año tengo que terminar mi nuevo álbum. La gira ha sido larga, la he disfrutado mucho pero todo llega a su fin.