Charly García vuelve al Gran Rex con "La Torre de Tesla"

Charly García ofrecerá una nueva presentación de su show "La Torre de Tesla" este miércoles 27 de febrero, a las 20.30, en el teatro Gran Rex de la ciudad de Buenos Aires.

El ícono del rock argentino abrirá así el año con presentaciones propias en Buenos Aires, luego de haber participado la semana pasada de un concierto de Pedro Aznar en el teatro Colón, como invitado junto a David Lebón.

Desde 2018, el autor de "No bombardeen Buenos Aires" y otros éxitos, inauguró la modalidad de anunciar shows con pocos días de anticipación, para los que agota tickets en pocas horas.

Si bien no se anunció la banda que acompañará a García, en los últimos shows viene tocando con el tecladista Fabián "El Zorrito" Quintiero; el trío chileno integrado por el guitarrista Kiuge Hayashida, el bajista Carlos González y el baterista Antonio "Toño" Silva y la cantante Rosario Ortega.

Con esta formación, Charly grabó el disco "Random", su último trabajo de estudio, editado en los primeros meses de 2017.

"La Torre de Tesla" es un espectáculo multimedia, con una escenografía que reproduce el artefacto creado por el famoso inventor y en el que se proyectan imágenes de diversas célebres producciones de Hollywood. La venta de entradas para este show quedará abierta este lunes, desde las 10m, en el teatro porteño y a través de Ticketek.

García se presentó con su show en Rosario el 5 de septiembre pasado en el predio de la ex Rural. En esa ocasión el bigote bicolor no tuvo una noche feliz debido a que por problemas de salud no pudo ofrecer el recital completo como estaba previsto. Más allá de algunas quejas, los fans se solidarizaron con el artista y disfrutaron el recital.