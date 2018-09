Charly García toca sus hits en Rosario tras cinco años de ausencia

El prócer del rock argentino, Charly García, vuelve hoy a Rosario para dar un show tras cinco años de ausencia en la ciudad. Su última presentación había sido en Club Brown, el 26 de junio de 2013. El artista llega con "La Torre de Tesla", el recital que viene presentando últimamente en Capital Federal y en Córdoba y ahora, en Rosario. El concierto será hoy a las 21 en el predio de la ex Rural, en el mismo hangar que se montó para el show "Sép7imo Día", la obra del Cirque Du Soleil inspirada en Soda Stereo.

Las entradas para este concierto se pusieron a la venta el martes 28 de agosto y se agotaron en 20 minutos, lo que demostró la gran expectativa que tienen los fans para ver a su ídolo en el escenario.

Esta presentación de Charly en Rosario va a ser la primera con canciones nuevas, ya que en febrero del año pasado publicó "Random", su último disco. A partir de ese momento, García había dado algunos shows en teatros de Buenos Aires, que anunciaba algunos días antes, y agotaba entradas en pocas horas. La primera fecha, y más sorpresiva, había sido la del teatro Caras y Caretas el 16 de marzo del año pasado. Este año lo hizo en el teatro Coliseo en febrero, en el Gran Rex en abril y en agosto, y en Plaza de la Música de Córdoba en julio, y ahora le toca el turno a Rosario.

Desde su llegada ayer a la ciudad, Charly tuvo un par de reconocimientos públicos: el Concejo Municipal lo declaró "visitante distinguido", mientras que el decano de la Facultad de Humanidades, José Goity, le hizo entrega del deoctorado honoris causa al creador de "Demoliendo hoteles".

La banda que viene acompañando a Charly desde hace varios años la componen Fabián Zorrito Von Quintiero en teclados, Rosario Ortega en coros, y el trío de chilenos que conforman Kiuge Hayashida en guitarra, Carlos González en bajo y Toño Silva en batería.

Además de la gran convocatoria que genera cada vez que realiza un show, Charly está teniendo un excelente año, ya que fue reconocido con seis estatuillas, incluida la de oro, en los premios Gardel por el álbum "Random".

Como se pudo ver en sus shows previos en la capital cordobesa y en Buenos Aires, Charly brindará un show con un repertorio de 26 canciones basado en toda su trayectoria. La lista será ecléctica, ya que recorrerá desde sus primeros discos, como "Reloj de plastilina", de "Filosofía barata y zapatos de goma", pasando por "Asesiname" de "Rock and Roll Yo" y "Lluvia", también de "Random", su última producción. No faltarán "El aguante", perteneciente a su noveno disco, publicado en 1998, "Instituciones" y "No soy un extraño", el hit que lo pinta de cuerpo entero mientras aduce: "Los carceleros de la humanidad no me atraparán, dos veces con la misma red".

También se esperan escuchar sus hits rockeros "Cerca de la revolución", "No llores por mi Argentina", "Me siento mucho mejor", "Promesas sobre el bidet" y "Dinosaurios". Así como "La máquina de ser feliz", que fue el primer corte de su último material discográfico "Random", editado el año pasado.

Desde su rehabilitación de las drogas, el artista porteño se destaca por la puntualidad, es por eso que desde la producción del show se comunicó que las puertas del predio (Caesar y 27 de febrero), estarán abiertas desde las 18.30 y que el concierto comenzará puntual a las 21, tal como lo vino haciendo en Córdoba y Buenos Aires.