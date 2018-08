Pasión por Charly. En el local de Alcohol (Mitre 876) y en el Palace Garden, los jóvenes hicieron largas filas.

Virginia Benedetto

Charly García sacudió las boleterías en el primer día de venta en Rosario para el show que ofrecerá el miércoles 5 de septiembre en el ex predio de La Rural. La primera tanda de entradas para "La Torre de Tesla" se agotaron en 13 minutos y la producción confirmó anoche que también se vendió todo en los puestos de venta de Rosario Rock (Corrientes 755, galería Palace Garden, 1er nivel) y Alcohol (Mitre 876), en donde, como era previsible, se formaron largas filas desde la noche previa al inicio de la venta para conseguir el preciado ticket del show.



"Para nosotros hubiese sido muchísimo más fácil vender las 4000 entradas por internet y se terminaba la venta en media hora. Así sucede con los sistemas de venta de shows masivos como el caso de Rolling Stones en Estados Unidos que agotan 60.000 entradas en 40 minutos", dijo Juan Pablo Saint Girons, productor local del espectáculo.

Y prosiguió: "Nosotros decidimos vender 1500 entradas en cada punto de venta y 1200 en internet, con el fin de generarle a los pibes la posibilidad de ver el show. Y logramos lo que queríamos: que muchos pibitos de menos de 20 años que nunca vieron a Charly García, tenga esta posibilidad de disfrutarlo en vivo".



Pese a que mucha gente se quedó con las ganas de conseguir su ticket, Saint Girons confirmó que "García no va a hacer otro show". Y hay razones médicas, debido al estado de salud del músico, que obligan a tomar esta medida. "De hecho los médicos lo están llevando de a poco y lo autorizan a hacer dos shows por mes. Ya hizo dos en Buenos Aires en mayo; el mes pasado hizo Córdoba y ahora hace Buenos Aires (en referencia al show de anoche en el Gran Rex) y Rosario. No va a hacer otro show en la ciudad, al menos por este año", confirmó a este diario.



Pocos minutos después de las 10 de ayer, el sitio TuEntrada.com, asignado para la compra de tickets, comenzó a evidenciar demoras para la compra e incluso a mostrar problemas para avanzar en el proceso para conseguir los tickets. Así, pasadas las 10.30, la leyenda en el sitio web no dejó dudas: "Localidades agotadas". "En internet las entradas se agotaron en 13 minutos", contó Saint Girons, y explicó que a cada persona de la fila se le colocó una pulsera naranja que le daba la chance de comprar hasta cuatro tickets. Dado que no todos compraron cuatro entradas, es que había disponibilidad de entradas para ayer avanzada la tarde, pero a última hora no quedó nada.



"Los mayores de 30 años usan tarjetas de crédito y están en los sistemas de venta, pero como nos interesaba que vayan los pibes, se hizo un operativo de seguridad privada y policial desde el lunes a la noche para cuidar a los chicos que hacían cola. Lo cierto es que ha 4000 que lo van a poder ver y quizá haya 10 mil que se quedaron con las ganas, y es lo que genera Charly", consideró el productor.

