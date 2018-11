Dieciocho años después de haber dejado sin respiración a miles de seguidores, Charly García se decidió a contar qué pasó verdaderamente aquel 3 de marzo del 2000, cuando se arrojó a una pileta desde el noveno piso de un hotel en Mendoza.

Las imágenes de TV resultaron impresionantes: desde 30 metros, el frágil cuerpo del músico voló y esos segundos fueron una eternidad. Su humanidad aterrizó en la pileta y unos minutos más tarde. Desde ese mismo lugar, más tarde brindó una entrevista.

"Me tiré por un policía. Me tiraba de los molinos de viento hacia la pileta, hace unos años. Al principio dudé y me pregunté si la embocaré. Y...¡paf! la emboqué", dijo entre risas en una entrevista con Julieta Venegas para BIOS. Vidas que marcaron la tuya, la nueva serie docu-reality producida junto a Underground para Nat Geo.





Charly García salta desde el noveno piso de un hotel en Mendoza



"Yo practicaba esos saltos, ¿vos te creés que estaba loco? No estoy loco, pero tenía un solo salto para hacer. Era tac, tac o tac y paf. ¿Sabés por qué me tiré?, porque me perseguía la policía. Había un policía abajo y no venía a decirme 'ehhh no se tire', entonces me tiré", agregó Charly.

Charly García en BIOS, con Julieta Benegas



"Cuando al final subió me dijo 'Yo soy la policía'. Y yo le respondí 'y quién te mandó a no estudiar'. Me divertí mucho. Además no me dolió nada ese salto", concluyó el músico, entre risas.