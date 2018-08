Para alegría de sus fans, Charly García volverá a cantar en Rosario, donde estará presentando su espectáculo, "La torre de Tesla". El show tendrá lugar el próximo 5 de septiembre en el hangar de la exRural (donde se montó el espectáculo de "Sep7imo Día" del Cirque Du Soleil).

Después de un fuerte rumor en las redes sociales, el artista confirmó su nueva presentación en el Gran Rex, el martes 28 de agosto, y anunció que el 5 de septiembre se reencontrará con el público rosarino.

Las entradas estarán a la venta desde el próximo martes, a las 10, en la pilchería Alcohol, de Mitre 868, y en el local Rosario Rock, en el primer piso de Palace Garden. También se puede adquirir en TuEntrada.com.

>> Leer más: Charly García sacudió al inconsciente colectivo y también a Mauricio Macri

En el espectáculo del próximo 28 de agosto en el gran Rex, el músico estará acompañado por una gran banda formada por el Zorrito Fabián Quintiero en teclados, Kiuje Hayashida en guitarras, Toño Silva en batería, Carlos González en bajo y Rosario Ortega en voz, por lo que se especual que en la presnetación de Rosario la banda sería la misma.

Embed



En lo que va del año, Charly ya pasó con mucho éxito por el Teatro Coliseo, por el Gran Rex y hace algo más de un mes en Córdoba, donde 3200 fanáticos disfrutaron de todos sus éxitos en la Plaza de la Música. "Con eso rompí todo, duermen en la puerta de casa", exclamó Charle en diálogo con Canal 12, de Córdoba. Luego dejó en claro que la música para él, no es un trabajo. "Para mi tocar no es un trabajo. Es una comunión entre el que me viene a ver y yo. No me quedo boludeando. Voy, ensayo y pruebo cosas nuevas", concluyó.

>> Leer más: Furor por las entradas para el sorpresivo show de Charly García

Las entradas para el show del martes se pusieron a la venta hoy en la boletería del teatro y en pocas horas se agotaron.

Como en cada presentación, Charly seguramente deleiterá a su público con temas como "Rezo por vos", "Reloj de plastilina", "Yendo de la cama al living", "Me siento mucho mejor", "Promesas sobre el bidet" y "Nos siguen pegando abajo (Pecado Mortal)", más los temas de su último disco, Random.

Embed Amigos de Rosario , buenas noticas , charly García y la torre de tesla , llega el 5 de set , al predio de la rural , desde el martes 28, a partir de las 10 de la mañana , en venta @tuentrada , rosario rock y alcohol . pic.twitter.com/1zpBIDYsjK — jose palazzo (@josedpalazzo) 24 de agosto de 2018