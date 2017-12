Charly G mostró el video de su gato prendido fuego

Charly G, el reconocido artista, sufrió un episodio atípico con su gato, llamado Masetto. El coreógrafo estaba preparándose el desayuno, cuando su mascota subió a la mesada de la cocina y se le prendió fuego la cola.

Gracias a las cámaras de seguridad de la vivienda de Charly, el video quedó guardado.

Embed Cuando te preparas el desayuno muy dormido y no te das cuenta que al gato se le está quemando el culo!!! ????????No se preocupen fué solo el pelito... ♥️ pic.twitter.com/6cisylomzA — Charly G (@CharlyGArtista) 6 de diciembre de 2017





PrimiciasYa habló con el bailarín sobre el tema y afirmó: "Es un gato de Angora, es muy peludo y ya me pasó varias veces que él salta a la mesada para hacerte un mimo y se le queman un par de pelitos. Siento olor y me doy cuenta".

"Nunca me había pasado esto, yo no me di cuenta, estaba preparando el desayuno. Apoyó la cola en la hornalla, pero por suerte fueron los pelitos nada más, no le tocó la piel".

Y cerró: "Tengo camaritas en casa, cuando lo vi me dio risa, quedó como una anécdota divertida. No pasó nada. Ahora nunca más dejo el fuego prendido. Antes ponía la pava y me iba a dar una ducha. Ahora no, tengo miedo. Si no estoy en la cocina, no prendo el fuego. Él ni se enteró, ni una ampolla se le hizo".