Charlotte Caniggia le echó la culpa a la prensa tras sus desubicados comentarios

El comentario no le cayó para nada bien a Charlotte, quien con toda la furia descargó su artillería verbal: "Horrible tu culo todo flojo y nadie te dice nada. Gorda, largá los postres. Impresentable", le espetó en el inicio de su largo descargo para cerrar, entre otros duros términos, con un durísimo: "Sos una villera envidiosa".

Fue el periodista Angel de Brito quien dio a conocer los chats entre ambas, sin mayores comentarios. Al enterarse de la divulgación de los diálogos, Charlotte volvió a reaccionar violentamente, esta vez contra la prensa

"O sea que la gente sí me puede insultar, puede decirme palabras horribles y yo me tengo que quedar callada. Prensa amarillista, son un asco. No tienen de qué hablar y quieren ensuciar mi imagen, desgraciados. Ojalá todo lo malo les vuelva y mil veces más", afirmó, muy enojada.

Y cerró su posteo con un contundente mensaje a los haters: "Ser famoso significa ser un ser humano más. Basta de gente que critica e insulta entrando a mi perfil. Si no les gusta algo no pongan follow, ni critiquen la opinión... La opinión métansela en el c...".