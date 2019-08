Charlotte y Alexander Caniggia tomaron posturas opuestas en la conflictiva separación de sus padres. Primero fue el joven que se manifestó y ahora la participante de "Bailando por un sueño" dejó en claro que no acuerda con Mariana Nannis.

El mediático insultó a Claudio Paul y ratificó los dichos de su madre sobre violencia de género. Charlotte, por su parte, aseguró su sorpresa por lo que dijo Nannis en la entrevista con Susana Giménez.

El periodista Martín Salwe le preguntó a la participante del Bailando respecto a su hermano. "Contaste que te pareció que fue un bolu...", le dijo en alusión a la defensa a su mamá. "Sí, re mal pero bue, ya fue. Yo no me meto, no miro nada", contestó Charlotte.

Luego, el cronista le preguntó si estaba de acuerdo con la descripción de Nannis sobre Claudio Paul, a quien tildó de drogadicto y violento. "No, no coincido para nada", se plantó la mediática.

"No, no veo nada, no me interesa. Me contaron, sí, pero no me meto yo", sentenció.