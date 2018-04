Charlize Theron tuvo que aumentar 23 kilos para interpretar el filme "Tully"

La actriz Charlize Theron justificó haber aumentado 23 kilos para interpretar el papel de Marlo, una madre abrumada por la crianza de sus hijos, en su nueva película "Tully", porque "quería sentir lo que sentía" esa mujer. "Quería sentir lo que sentía esta mujer, y creo que esa era una forma de acercarme a ella y entrar en esa mentalidad", dijo Theron al programa Entertainment Tonight. "Sabes, fue una gran sorpresa para mí. Me golpeó en la cara bastante fuerte la depresión", agregó la sudafricana.

"Sí, por primera vez en mi vida comía mucha comida procesada y bebía demasiada azúcar. No era tan divertido estar con esta película", precisó la actriz de "Monster".

Theron, de 42 años, reveló que comía todo el día solo para mantener el peso puesto. "De repente, acabas de comer esa cantidad y luego se convierte en un trabajo", dijo, antes de recordar que tenía que configurar su alarma en el medio de la noche para seguir comiendo. "Me despertaba literalmente a las dos de la mañana y tomaba una taza de macarrones con queso frío justo al lado mío", dijo la actriz. "Me despertaba y me lo comía. Simplemente, me lo metía en la garganta". La actriz recordó que el aumento de peso fue desagradable también para sus dos hijos, Jackson (6 años), y una niña, August (2) —adoptados en Sudáfrica— quienes pensaron que estaba embarazada.

Cuando se completó la película, llegó la más dura tarea de perder peso. Theron dijo que le tomó un año y medio en hacerlo. "Estaba preocupada. Yo estaba como, esto está tomando mucho tiempo", dijo. "Porque para (rodar) «Monster», simplemente no comí durante cinco días y estaba bien. Tu sabes que tu cuerpo a los 27 años es un poco diferente que a los 43", finalizó.