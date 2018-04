Charlize Theron quiere irse de Estados Unidos por temor al racismo

La actriz sudafricana Charlize Theron aseguró que está considerando abandonar Estados Unidos por el bien de sus dos hijos adoptados, debido a que se siente preocupada por el racismo en el país, donde "está mucho más vivo de lo que la gente creía".

Tras su separación del actor Sean Penn en 2015, la actriz adoptó a dos hijos en Sudáfrica, un varón, Jackson (6 años), y una niña, August (2).

Preocupada por el tema del racismo en los Estados Unidos, aseguró que "existe y está mucho más latente de lo que la gente creía".

"No lo podemos seguir negando. Tenemos que levantar nuestras voces. Hay lugares en este país en los que si me ofrecen un trabajo ahí, no lo tomaría", continuó. "No llevaría a mis hijos a ciertas partes de Estados Unidos y eso es bastante problemático".

Entrevistada por la revista Elle, señaló que sólo tiene a su madre, Gerda, quien la ayuda con la crianza de sus hijos. "Soy tan afortunada de tenerla, sin ella me sentiría muy sola en todo esto", dijo.

"Muchas veces miro a mis hijos y les digo: si esto continúa, tendré que abandonar Estados Unidos. Porque lo último que quiero es que mis hijos se sientan inseguros", agregó la estrella de 42 años, nacida y criada en Sudáfrica durante la era del apartheid en el país.

"Tendrán que saber que es un clima diferente para ellos de lo que es para mí, y qué injusto es", dijo la ganadora del Oscar sobre sus hijos.

Theron se encuentra promocionando su nueva comedia, "Tully", que se estrenará el 4 de mayo próximo. Por otro lado, en la entrevista para la portada de la revista Elle, Theron habló sobre el difícil proceso de adopción que debió enfrentar.

"Nunca vi la diferencia entre criar un hijo adoptado y un hijo biológico. Siempre fue mi primera opción, incluso cuando estaba en una relación", concluyó Theron.

"Lo último que quiero es que mis hijos se sientan inseguros", confesó Theron, ganadora del Oscar por su rol en "Monster"