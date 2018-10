Chano reveló que denunció a Militta Bora "por violencia"

Militta Bora estuvo este lunes en "Chismoses" y reveló que cuando estuvo en pareja con Chano Charpentier, el exlíder de Tan Biónica había ejercido violencia física y psicólógica contra ella. "Me ha pasado de ir con todos los brazos marcados al cumpleaños de un músico, contarle la situación a los amigos de él y que me digan que 'él es así'", denunció, entre otras cosas.

Este martes, tras el escándalo, Chano se comunicó con la producción del programa de NET para dar su versión de la historia y terminó dando vuelta los hechos denunciados por Bora.

"Tienen que investigar los antecedentes de la persona de la que están hablando yo jamás tuve un problema con ninguna mujer y no quiero meterme en ese problema", arrancó a decir. Y agregó: "Yo denuncie a Militta en Ciudad de Buenos Aires y en la Provincia. La denuncié por violencia, mucha gente me dijo que le había pegado, su exnovio también".

"Me acusan a mí, que estuve con un montón de mujeres famosas y me encasillan en un lugar que no está bueno, quiero terminar con esto y quiero que se informe, tengo fotos. Para hacer una denuncia adelante de un juez y de un policía tenés que ser una persona muy segura. Mi vida es pública, no amenazo a nadie", dijo luego..

Para finalizar, Chano habló sobre las acusaciones que, en su momento, también hizo en su contra Naiara Awada: "No la conozco, no tuve una relación, mintió todo. Mi relación con Nai Awada no existe", concluyó.





