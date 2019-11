Chano: "Ahora tengo que salir a ganarme a la gente de vuelta"

“Yo soy inmenso, en mí, habitan multitudes”, dijo Walt Whitman y lo replica Chano Moreno Charpentier, para explicar el concepto de su nuevo disco, “El Doble”. El ex Tan Biónica relata, a través de las nueve canciones del álbum, las andanzas entre su vida privada y de estrella del poprock. “No me preocupé tanto por llegar a las convenciones radiales sino que quería hacer canciones profundas y dejar un mensaje”, destacó Chano en una entrevista íntima con Escenario.

Después de hacer una pausa como frontman de Tan Biónica, en 2015, Chano se dedicó a cultivar su carrera solista. Lanzó su primer material, “El Otro”, en 2018 y ahora, “El Doble”, que presentará el próximo sábado, a las 22, en Vorterix (Salta 3519). Antes del show, el cantante y compositor analizó esta etapa luminosa aunque trabajosa de su carrera: “Ahora tengo que salir a ganarme a la gente de vuelta. Y a cambiar cosas, ir sobre mis pasos. Ahora soy otra persona”, resaltó. Y no negó la posibilidad de volver con Tan Biónica. Además, contó cómo fue su reciente internación en Entre Ríos, analizó el presente político del país y se refirió a su hit “Noche mágica”, usado por el PRO: “Cuando usan mi música lo celebro, sea el partido que sea”.

—¿Qué es lo primero que se te viene a la cabeza cuando pensás en Rosario?

—Volver a Rosario implica volver a ver a personas con las que tengo mucha relación, que cada un año veo. Lo primero que me viene cuando me dicen Rosario son muchos recuerdos. Vine con Tan Biónica varias veces, me acuerdo que la primera vez tocamos en la Lavardén. También tocamos mucho en Mc Namara. Ahora estoy empezando de nuevo.

—Acabás de presentar tu nuevo corte, “El Doble”, el segundo de este año, después de “Sonatina en Si Sostenido”. Un tema festivo, alegre, donde te convertís en mujer. ¿Cómo nació esa idea?

—Quería despersonalizarme, dejar de tener que ver con la obra y mutar en otro personaje, como es el doble, que es un personaje dentro de todo lo que soy yo. Como dice Whitman, “en mí habitan multitudes”. El video tiene la particularidad de que yo estoy tratando de transformarme.

—¿Cuál de todos tus yo está en vos ahora?

—Estoy en un momento en el que se me presenta una disyuntiva. Hace unos años tenía un grupo en el que estaba todo resuelto y ahora de repente, todo se diluye, bah... en realidad no se diluye, sino que se genera un impasse. Y me di cuenta de algo que siempre quise tener, que es mi carrera solista. Y bueno, ya hice dos discos en tres años, es bastante. Y ya estoy pensando en grabar un tercero. Estoy medio obsesionado con hacer repertorio. Para buscar resultados similares, no puedo hacer el camino más corto. Lo más fácil sería seguir llenando estadios, pero eso nos costó diez años de construir. Yo no empecé de cero ahora, hay mucha gente que me conoce, y por eso estoy hablando ahora con el diario más importante de Rosario y estoy muy agradecido con lo que me pasa. No me victimizo con lo que me pasó. Pero de alguna manera, el destino me puso en el lugar de que tengo que salir a ganarme el partido, que no empieza ganado 2 a 0. No es como antes que salía en Metropolitano a tocar y listo. Ahora tengo que salir a ganarme a la gente de vuelta. Y a cambiar cosas, ir sobre mis pasos. Ahora soy otra persona en este proyecto.

—En “Yo he perdido algo” decís que para ser artista tenés que perder muchas cosas. ¿Qué perdiste en el camino?

—Quizás es un vicio de escribir mirando la parte vacía de las cosas. Pero creo que hay que mirar la parte llena del vaso. Pero eso pasa cuando uno se deja llevar por algunas emociones y dejás de pensar.

—¿Cómo describís esta nueva etapa en tu composiciones? ¿Es una etapa más luminosa?

—Sí, yo soy otro. Tengo un disco que no se preocupó tanto por llegar a las convenciones radiales sino que quería dejar dejar un mensaje, hacer canciones profundas y hacer un disco distinto al anterior. Además tiene mucha intimidad porque lo grabé en mi casa.

—Hace poco te internaste en el Centro Adventista de Vida San Puiggari, en Entre Ríos, muchos dijeron que era una rehabilitación. ¿Por qué tomaste esa decisión? ¿Cómo fue tu estadía?

—Cuando uno entra en la vida pública suceden un montón de cosas. Es muy difícil que yo logre ocultar algo en este mundo. Uno se expone, por ejemplo en esta nota, no vengo a cantar sino a hablar de cosas que le puedan interesar al lector. Así que cuando decido exponerme a esto para tener difusión de mis shows, hago una negociación. Siempre termino hablando de mi vida personal. A Entre Ríos me fui a ser una mejor persona. Hace un tiempo me siento súper estable y con ganas de trabajar y estar conectado con las cosas buenas. Para acomodarme no soy como cualquier persona. Me cuesta mucho la estructura. Así que necesito irme una semana a un lugar, desintoxicarme, comer buena comida, hacer ejercicio.

—¿Hacés ejercicio con regularidad?

—Sí, hago gimnasio. Es algo que no me divierte hacer pero me hace sentir mejor. Pero bueno, es un drama llegar. Uno tiene que tenderse ciertos trucos, ciertas trampas. A mí, una persona tiene que tocarme el timbre para que vaya.

—¿Cómo quedó la relación con los ex Tan Biónica? ¿Piensan volver?

—En algún momento quizás volvamos. Pero por ahora tengo otras cosas por decir, prefiero estar enfocado en mí mismo, estamos en otros momentos. Es difícil manejar la sinergia entre cuatro personas. Pero es algo que quiero mucho Tan Biónica.

—¿Cómo ves el país en este momento de transición? ¿Cómo notás la energía de la gente?

—Veo el país metido en una grieta de la cual fui víctima, como cuando un partido político usó mi canción “Ciudad mágica”. Igualmente, cuando mi música se difunde estoy contento. Nunca hice una declaración política porque creo que los artistas estamos más allá y la política, más acá. Celebro que haya artistas que se comprometen y que tengan sus ideales, y lo manifiesten, pero para mí, están poniendo una cosa adelante de la obra. El poeta tiene que ser recordado por sus versos.

—Hace poco usaron “Rezo por vos” de Charly García, ¿te dio bronca cuando usaron la tuya?

—No, cuando usan mi música lo celebro, sea el partido que sea. No la cedo como música de campaña, de hecho, nunca permití que se use mi canción con fines políticos, pero si alguien la quiere poner en el festejo, no lo puedo impedir.