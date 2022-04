Chanchi Estévez se enfureció porque Sabrina Carballo lo trató de "gran manipulador"

"Pará un poco, loca", le tiró el ex jugador a la actriz en el reality "El hotel de los famosos", donde se casaron un par de semanas atrás.

Todo se inició a partir de una charla que el ex jugador mantuvo con Alex Caniggia. “Hay un topo”, dijo en referencia al vínculo que tiene la actriz con Locho Loccisano -el participante que recientemente sufrió un complot orquestado por el ex Racing-. Y agregó: “Es re amiga, me parece que le quiere dar”.