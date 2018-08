"Cha Cha Cha", en la "Matrix" de la Argentina

Bastó preguntarle a Alfredo Casero si con su discurso actual se está alejando él solo del humor para que apriete Play y diga esto: "Mirá, hay una cosa que creo que es cierta, no significa que sea cierta, creo: El humor es algo demasiado pesado para los gobernantes. No te olvides lo que pasó con el "Gran Cuñado" que terminó volteando a De la Rúa, aunque en realidad De la Rúa se volteaba solo. El humor y la corrosión están muy bien utilizados y, como cuesta plata, es más barato un chimentero haciendo daño gratuitamente que hacer humor, en realidad. "Cha Cha Cha" fue un programa absolutamente político porque decíamos "no creas en esto porque es mentira", pero lo curioso fue que esa gente que también va al teatro porque te quiere, después te empieza a odiar porque ellos se fueron atrás de Néstor y Cristina, Ana María y Ricardo, José María y Angela, y es una pena poner a la gente como si fuera un rebaño que va hacia el mismo lugar y perder las grandes individualidades que hay. Nosotros somos un país individualista o de rebaño. Es una pena, "Cha Cha Cha" tomó la génesis, no la génesis, la Matrix de la Argentina, porque Cavallo no era Cavallo, porque yo hacía un Ministro de Ahorro Postal que parecía Cavallo, que ni siquiera podía enojar a Cavallo, pero mostraba cómo nos llegaba Cavallo. Entonces ahora, con esta cuestión de que no podés hablar, se esta ejerciendo sin que nosotros queramos una especie de silenciamiento a aquel que piensa diferente".