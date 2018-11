Cerati revive en la pantalla a través de un documental

La vida de Gustavo Cerati es el eje de un documental realizado por la productora Underground para el canal Nat Geo, que se verá por esa señal hoy a las 22.

El ciclo "BIOS. Vidas que marcaron la tuya" tendrá ahora como eje al fallecido líder de Soda Stereo, que fue el referente que más votos recibió de parte de los televidentes de Nat Geo, en sus tres franjas etarias, según informaron las autoridades de esa emisora. Al igual que con la vida de Charly García, el encargado de producir este documental fue el equipo que conducen Sebastián Ortega y Pablo Cullel.

El especial de dos horas busca reconstruir los distintos puntos de inflexión en la vida de este genio creativo, a través de entrevistas a sus familiares, entre las que se destacan su madre Lillian Clarke, su hermana Laura Cerati y sus hijos Benito y Lisa Cerati, y de los testimonios de reconocidos testigos, especialistas y cómplices que lo acompañaron durante su vida: Zeta Bosio, Charly Alberti, Daniel Kon, Shakira, Anita Alvarez de Toledo, Adrián Taverna, Caito Lorenzo, Leandro Fresco, Leo García, entre otros.. Se trata de un recorrido desde su infancia, juventud, vida personal y profesional repasadas con anéctodas de su familia en un clásico almuerzo de domingo, hasta su vida como referente musical a partir de sus inicios en la música, el descubrimiento de una canción inédita y resguardada por un viejo amor, sus primeros años al frente del Soda Stereo, el éxito masivo que desató la sodamanía en todo América Latina, la separación de la banda, y su larga carrera como solista hasta llegar a su último disco: "Fuerza Natural".

Lisa y Benito Cerati eligieron como conductora, entrevistadora y narradora a la cantautora chilena Javiera Mena, quien logró momentos emotivos con la familia y los integrantes de Soda, Charly Alberti y Zeta Bosio, además de otros músicos. Mena logró participar de un emotivo y ameno almuerzo familiar en la casa materna de los Cerati con su madre Lillian Clarke, su hija Laura y casi todos sus nietos.

"Soy hijo de padre italiano y madre irlandesa, en mi casa se hablaba italiano, había numerosos almuerzos familiares como todos los clanes italianos, se comía pastas, pero a las cinco de la tarde se tomaba el té", cuenta Cerati en una entrevista rescatada del archivo que ilustra como pocos el funcionamiento familiar del ex Soda y que además forma parte de uno de los trailers del filme. En ese encuentro, Lillian y Laura le hicieron escuchar a Mena una grabación de Juan José Cerati luciéndose como un locutor de la radio de los años 40 donde presenta al niño Gustavo, de apenas cuatro años, que canta una canción de la época.

Lueg,o en un bar porteño Mena se encuentra con una novia de la adolescencia de Cerati que le hace escuchar dos canciones que el músico compuso y le grabó en unos cassettes, con una clara influencia spinetteana y de Sui Generis.

La edición del documental es impecable y cuenta con material fílmico donado por Charly Alberti, Zeta Bosio, el fallecido Alfredo Lois, encargado de los primeros videoclips de la banda y el productor Caíto Lorenzo. También se suman los aportes de otros músicos como Tweety González, Leandro Fresco, Fernando Samalea, Fernando Nalé.

La película además muestra grabaciones de cada uno de los discos, de las giras, de shows y de ensayos. Uno de los detalles que destaca el manager de Soda Stereo Daniel Kon y que queda graficado en esos videos era el fastidio de Cerati en los aeropuertos al hacer la cola para pasar por migraciones, esperar sus equipos e instrumentos.

"Le molestaba mucho hacer cola, creo que un par de veces anunció que dejaba la banda en un aeropuerto, porque las esperas entre avión y avión y los trámites burocráticos le molestaban muchísimo. Recuerdo que una vez en Costa Rica dijo ?hasta acá llegue, yo me bajo, no me banco más las giras?... Pero después se le pasaba", contó Kon.

El documental cuenta también con los relatos de Adrián Taverna, la corista Anita Alvarez de Toledo y otros músicos, que narran la noche del 15 de mayo de 2010 en Caracas, cuando sufrió el accidente cerebrovascular isquémico que lo dejo en coma durante cuatro años. Cerati fue trasladado a la Argentina e internado primero en el Fleni y luego en la Clínica Ancla, donde falleció el 4 de septiembre de 2014 a causa de un paro respiratorio.