Cinthia Fernández y Martín Baclini tuvieron una nueva noche de coqueteo en el "Bailando" aunque al jurado no le gustó nada la performance de folclore y les pusieron muy baja nota.

En la previa, Cinthia contó que el empresario le hizo una escena de celos durante la preparación de la Bachata, el próximo ritmo que se viene en el certamen.

“Yo te quiero decir que gracias que pusiste Bachata porque el señor está cachondo”, arrancó Cinthia.

"Ah, ¿ahora le pegó el cachondo a usted? Usted un día le pega uno, ahora le pegó el cachondo", le preguntó el conductor.

“Lo que pasa que es un ritmo que tuvimos que hacer un video para el ritmo y… era un video importante. Si pasamos, es tremendo”, reconoció Baclini.

“Que encima el señor me hizo una escena de celos. Que nosotros le dijimos a la coach, la coach lo vio todo, él dice que no por orgulloso. Claro, yo estaba en ropa interior, y estaba la gente de producción, Pamela, qué sé yo, los cámaras, y salta y me dice: ‘Ah, nunca te vestiste así para mí’, me hizo como un planteo, qué reclamas?”, recordó Cinthia.

Embed

Luego, Baclini contó que cuando le preguntaron en un programa si está cerrado a la posibilidad de tener algo con un hombre, respondió que no y que por eso, Facundo Mazzei se largó a decir que le gustaría tener algo con él.

Después de la coreografía, llegaron las lapidarias devoluciones del jurado. “No entendí nada. Guionen mejor lo que dicen. Fue todo extraño. Les faltó corazón, los vi como jugando a que bailaban folclore”, sentenció Ángel De Brito, y les puso 2.

“No me convenció la idea. El barquito de la puesta en escena se veía pobre. Les hubiera funcionado más algo simple y sincero”, les marcó Carolina Pampita Ardohain, y los calificó con 6.

“Fue una mescolanza, no terminé de entender la propuesta. A mí me gustan ustedes, pero creo que hubo algo que no terminó de funcionar”, señaló Florencia Peña, cuyo voto es secreto.

“Yo lo vi como raro. Quedó muy triste lo del barquito”, apuntó Marcelo Polino, y les puso 2.

Los integrantes del BAR tuvieron criterios diversos en cuanto al desempeño de Fernández y Baclini en la pista. “Fue infantil lo del barquito. Lo que hacen juntos no termina de explotar. Mantengo la nota”, se pronunció Flavio Mendoza.

“A mí me gustó. Me entretuvo y me dieron ganas de seguir viendo. Yo no vi fisuras en la coreo, así que para mí es punto para arriba”, afirmó Laura Fidalgo.

“Fue un acto de colegio no acertado. Ninguno de los dos tuvo el espíritu del chamamé. Para mí, punto para abajo”, se indignó Aníbal Pachano. Así las cosas, en total, la pareja de Cinthia Fernández y Martín Baclini consiguió un total de apenas 10 puntos.