Celeste Cid, separada

Celeste Cid confirmó su separación de Michel Noher. La pareja que hace un año y medio se convirtió en padres de Antón decidió no estar más juntos. "Nunca me caractericé por hablar de temas personales antes que temas de laburo, y sigo en esa línea que es la que me representa. Lo que puedo decir es que nos queremos mucho con Michel, formamos una familia y eso es para siempre. Eso está intacto. Que es lo importante", declaró Cid a la prensa. Los rumores de separación entre ambos comenzaron a circular durante el fin de semana cuando se supo que, desde hace un tiempo, los actores dejaron de seguirse mutuamente en las redes sociales.