Cecilia Petrocelli y Silvina Santandrea, en un show para "honrar la vida"

“El título del show lo eligió mi hija Liza, quien quiso llamarlo «Volver a empezar» y me gustó mucho, porque en este momento, en este año, en nuestra vida, todo es un volver a empezar permanentemente. Si nos quedamos quietos y no pensamos que mañana nos espera algo mejor, seguramente, no podamos levantarnos para ver el próximo amanecer. Ese tema de Lerner, lo tengo grabado en mi primer CD y lo canté muchas veces, pero en esta oportunidad no me dejarán cantarlo, porque me están preparando una sorpresa de imágenes y sonido, que no tengo idea de qué se trata y la veré junto con el público en la noche del show”, dijo Petrocelli, quien debido a que el día del espectáculo coincide con su cumpleaños será una noche más que especial. En tanto,Silvina Santandrea destacó que: “Teníamos ganas de trabajar juntas y divertirnos. Con Cecilia hemos hecho café concert y el programa de radio «Las comadres», por lo tanto tenemos códigos de humor en común, además de la sangre tana”.